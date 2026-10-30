El Ayuntamiento de Fraga (Huesca) acondiciona el cementerio municipal para Todos los Santos

Nueva manzana de nichos en el cementerio de Fraga. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga (Huesca) ha realizado diversas mejoras de cara al Día de Todos los Santos para optimizar las instalaciones del cementerio municipal y facilitar el desplazamiento de los vecinos durante la festividad.

Desde el área de Servicios Municipales se han llevado a cabo labores de mejora en las zonas verdes del recinto. Asimismo, la Concejalía de Urbanismo ha completado durante este año la construcción de una nueva manzana de nichos, incorporando 128 nuevos sepulcros con una inversión de 122.000 euros. Esta actuación da continuidad a la ampliación acometida en los últimos cinco años, periodo en el que se han construido un total de 352 nichos.

Con el objetivo de facilitar el tránsito hacia el cementerio, se ha establecido un servicio especial de autobús urbano gratuito para el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. El transporte funcionará de forma continuada entre las 10.00 y las 17.40 horas, habilitando salidas específicas desde el barrio de San Simón y el cementerio.