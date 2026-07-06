El Ayuntamiento de Huesca adjudica la redacción del proyecto básico de la reurbanización de un tramo de Ramón y Cajal

HUESCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado el contrato de servicios para la redacción del proyecto básico de las obras de reurbanización del paseo Ramón y Cajal, en el tramo comprendido entre la intersección con la avenida de los Danzantes y la calle Zona Deportiva. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Parovesa Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L. por un importe de 16.763,59 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto básico se estructura en tres fases. La Fase IV comprende el ámbito entre la rotonda del puente sobre el Isuela y la calle Gibraltar, con una superficie aproximada de 6.658 metros cuadrados; la Fase V se extiende desde la calle Gibraltar hasta la rotonda de la calle Valencia, con unos 5.667 metros cuadrados; y la Fase VI abarca el tramo entre la calle Valencia y la calle Zona Deportiva, con una superficie aproximada de 19.014 metros cuadrados.

En conjunto, el proyecto definirá la intervención sobre más de 31.300 metros cuadrados de espacio público. En las fases IV y V se contempla la reurbanización de los tramos con renovación de las redes existentes, manteniendo el arbolado y siguiendo el modelo de sección de calle ya ejecutado en las fases anteriores del paseo Ramón y Cajal.

En la Fase VI, el proyecto incluirá el acondicionamiento del aparcamiento situado entre los números 69 y 77 del paseo, la ampliación de la acera en la zona con césped entre las calles División 52 y Zona Deportiva, la propuesta de zonas de juego infantil o espacios de esparcimiento, el asfaltado de los viales y el acondicionamiento del acerado existente.

El proyecto deberá mantener el arbolado existente, tener en cuenta el tráfico rodado, las zonas habilitadas para parada de taxis y personas con movilidad reducida, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la colocación de contenedores soterrados enrasados con el pavimento y la sustitución de luminarias por tecnología LED, previa realización del correspondiente estudio lumínico.