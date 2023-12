El Ayuntamiento de Huesca aprueba los presupuestos de 2024, que contarán con 60,9 millones de euros

HUESCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca contará en 2024 con un presupuesto de 60,9 millones de euros, tras ser aprobado en el pleno municipal con los votos a favor del PP y VOX, en contra del PSOE y la abstención del concejal no adscrito.

El último pleno del año ha servido, entre otras cosas, para aprobar las cuentas que regirán la actividad municipal durante el año 2024 en la ciudad de Huesca. No ha habido sorpresas en la votación, ya que el proyecto de presupuestos elaborado por el PP, que es el grupo que ostenta el Gobierno local, junto a VOX, ha contado con la abstención del concejal no adscrito y con el voto en contra del PSOE, así se han aprobado con 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

En el turno de intervenciones, el concejal responsable del área de Hacienda, Ricardo Oliván ha dicho que los que se han aprobado son "unos buenos presupuestos", son "realistas", aunque "no los mejores", porque reciben la herencia socialista. Además, ha resaltado que la elaboración de unos presupuesto es importante, pero también lo es su ejecución.

Entre otras partidas, cabe destacar que 800.000 se destinarán a movilidad sostenible y ordenación de tráfico; 500.000 a la urbanización del último tramo del Coso Alto, o como novedad 293.000 a la urbanización de la calle Alcañiz.

Las cuentas contemplan también inversiones de 846.000 euros para el nuevo Parque de Bomberos, 569.000 para la reforma de la fachada del Casino, o de 1.250.000 euros para los carriles bici con los municipios incorporados. Asimismo, el equipo de gobierno incluye una partida de 100.000 euros para la mejora en la red de abastecimiento de agua. Los presupuestos incluyen partidas para mejorar la participación ciudadana, seguridad ciudadana y protección civil, los servicios sociales, la cultura, el deporte y los servicios generales.

Por su parte, desde el Gobierno local han destacado que a estos presupuestos hay que añadir otras importantes inversiones previstas por la DGA para Huesca, así está el Fondo Local con un 40 por ciento más de aportación, que será 1.400.000 euros; en Servicios Sociales el aportó un incremento del 22 por ciento en dependencia y en los programas específicos el aumento supone un 50 por ciento.

PRESUPUESTO CONDICIONADO POR VOX

La aprobación del prepuesto ha estado condicionada a aceptar algunas medidas establecidas por VOX, como es la eliminación del festival Periferias y la disminución de la partida destinada a la Cooperación al Desarrollo, dos cuestiones que han levantado mucha polémica en la ciudad y para evitarlo el PSOE propuso al gobierno local un sí a los presupuestos siempre y cuando mantuviese Periferias, cooperación al desarrollo y abrir una línea de ayuda a mujeres víctimas d ella violencia de género, todo por un valor de 300.000 euros.

Para el concejal socialista, José María Romance, es la oferta más generosa que nunca un grupo de la oposición ha hecho. "Creo que en la historia de este ayuntamiento es lo más generoso que se ha visto por un partido de la oposición, tres propuestas, 300.000 euros y 10 votos para el equipo de gobierno".

Sin embargo, el PP no lo ha interpretado como una oferta generosa, sino como una propuesta "no sincera" y para "enredar".

El pleno no ha estado exento de tensión a raíz de la intervención del concejal de VOX, José Luis Rubió, al referirse al concejal adscrito, Antonio Laborda, ex concejal de VOX, al que le criticó que cuando era concejal de VOX no apoyaba Periferias y ahora pide que se mantenga el nombre y se cambie la programación. Un tono elevado, que la alcaldesa pedía que rebajase.

Para Rubió, el nivel de las propuestas planteadas tanto por el concejal no adscrito como por parte del PSOE tienen "un nivel vergonzoso".