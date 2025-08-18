El Ayuntamiento de Huesca inicia el desmontaje de las infraestructuras de San Lorenzo - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca, a través de sus Servicios Generales, ha puesto en marcha el operativo de desmontaje y recogida de infraestructuras tras finalizar las Fiestas de San Lorenzo.

El objetivo es devolver la ciudad a la "normalidad" en el menor tiempo posible tras una semana de celebraciones que han reunido a miles de personas en calles y plazas.

En total, se están retirando 14 escenarios y plataformas instalados en puntos clave como la plaza López Allué, plaza Navarra, Parque Universidad, plaza de la Catedral, el Paseo Central y Solárium del Parque Miguel Servet, el Palacio de Congresos, el recinto ferial o la plaza General Alsina. A estos espacios se suman otros acondicionados de forma específica, como la plaza San Lorenzo.

Además de los escenarios, las brigadas municipales trabajan en la retirada de vallados, graderíos, andamios y otros elementos que han garantizado el correcto desarrollo de las fiestas y la seguridad de los asistentes.

Entre ellos, destacan las vallas de protección instaladas en puntos sensibles, los andamios y la parrilla utilizados para la ofrenda de flores y frutos, o las plataformas de accesibilidad habilitadas en el recinto ferial.

Durante las semanas previas, el operativo municipal también se encargó de acondicionar la plaza de toros, habilitar espacios para las Peñas Recreativas, Protección Civil o el Punto Violeta, así como de organizar la zona de hospedaje de feriantes en la ermita de Salas y el espacio de chiringuitos en la avenida Monegros.

Gracias a este trabajo de previsión, montaje y ahora desmontaje, las fiestas han podido desarrollarse con normalidad. El esfuerzo de los Servicios Generales permitirá dentro de unos días que Huesca recupere su pulso diario sin renunciar al recuerdo de una semana festiva vivida con intensidad.