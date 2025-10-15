El Ayuntamiento de Huesca presenta la nueva Asesoría en Adicciones, un servicio gratuito de orientación

HUESCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Acción Social, Familia y Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Marta Escartín, ha presentado en comisión informativa la nueva Asesoría en Adicciones, un recurso gratuito que pone a disposición de la ciudadanía el área de Servicios Sociales a través del Programa de Educación y Acompañamiento (PEA).

El servicio está dirigido a personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de sustancias o con conductas adictivas, así como a sus familias, y tiene como objetivo ofrecer un espacio seguro, gratuito y confidencial donde puedan expresar lo que sienten sin ser juzgados, identificar el nivel de consumo o conducta adictiva y conocer sus efectos en la vida personal, familiar y social.

Entre sus principales funciones, la Asesoría en Adicciones ofrece información sobre riesgos y consecuencias, ayuda a reconocer el problema y fomenta la disposición para buscar ayuda. En caso necesario, realiza derivaciones a servicios especializados y orienta a las familias para que comprendan la situación y aprendan cómo apoyar adecuadamente.

El PEA, desde el que se impulsa este nuevo servicio, es un recurso municipal que trabaja en la prevención, detección y acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad social, especialmente entre jóvenes y familias. Su equipo técnico desarrolla acciones comunitarias y educativas en ámbitos como la convivencia, la educación emocional y la prevención de adicciones, con el objetivo de mejorar la inclusión social y el bienestar de las personas.

La Asesoría en Adicciones se presta de manera gratuita, presencial y confidencial, con cita previa, en el Centro Cultural 'Manuel Benito Moliner'.