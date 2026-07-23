El Ayuntamiento de Huesca reformará la avenida Martínez de Velascom la calle Aínsa y la plaza Lérida

HUESCA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local afrontará la redacción del proyecto de mejora de la avenida Martínez de Velasco y su unificación con el Polígono de las Harineras, en actual desarrollo urbanístico. También, reformará la calle Ainsa y la plaza Lérida. Son algunos de los anuncios que ha hecho, este jueves, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, durante su intervención con motivo del Debate del estado de la ciudad.

Orduna ha avanzado que "hay que dar una solución a la avenida Martínez de Velasco, con las confluencias de las calles Almudévar, Fuente del Ibón y la rotonda del hospital San Jorge" y, "por ello, vamos a afrontar la redacción del proyecto de cara al ejercicio presupuestario.

Ha añadido que "los vecinos de Martínez de Velasco no puede esperar más y parte de esta vía que va a ser objeto de actuación, va a ser también la unificación con el proyecto de urbanización de Harineras, que servirá no sólo para disponer de 1.300 viviendas, sino también para solventar un problema histórico en el acceso urbano y racionalizar el tráfico".

En materia urbanística, Orduna se ha referido a la calle Aínsa y a la Plaza Lérida y ha dicho que "es la misma necesidad que hay en otras calles, como por ejemplo la calle Aínsa, otra vía del casco histórico que necesita mejora y cuyo proyecto de reurbanización también se hará el próximo año" e igualmente "vamos a atender la demanda de los vecinos de la plaza Lérida, que tienen un espacio obsoleto".

En materia urbanística, ha hecho mención a la actual actuación en la calle Desensaño, en el tramo entre el colegio San Vicente y la Casa Amparo.

La alcaldesa ha lamentado la necesidad de rescindir el contrato existente para la construcción del Centro de Emergencias, avalado por una auditoría. Un centro, cuya construcción se prevé, que será financiado por el Gobierno de Aragón y se encargará de la gestión del proyecto. "Contratamos a una auditoría que confirmó los fallos en el mismo y determinó que la defensa de los intereses de la ciudad exigía la rescisión del contrato, lo hemos hecho y estamos pensando en soluciones. Anunciamos en su día que el Gobierno de Aragón confirmaba la financiación del proyecto en su integridad y puedo seguir anunciando que el Gobierno de Aragón encargará la gestión del proyecto".

Orduna ha hablado de fiscalidad, de vivienda, de seguridad o de movilidad, cuyos datos, ha dicho, "avalan el buen momento de Huesca", donde "se han evitado sobrecargas fiscales a los ciudadanos" reduciendo impuestos, que ha permitido que 1,2 millones de euros se queden en el bolsillo de los ciudadanos, sin que hayan mermado las arcas municipales.

En ese sentido ha calificado a la política fiscal que aplica de "justa" y de "eficaz" a la gestión del PP, ya que en tres años han gestionado 20 millones de euros. Ha asegurado que la situación de la Hacienda es "saludable" y que cuando acabe la legislatura apenas habrá deuda. Asimismo, "se ha cumplido con nota" la ejecución de los fondos europeos en un 91 por ciento.

En materia de vivienda, ha puesto en valor el trabajo del PP frente al del PSOE y ha trasladado que "les ha dado un repentino furor constructor, que contrasta cuando gobiernan" y es que "el PSOE en ocho años ha entregado cero viviendas públicas y nosotros ya hemos entregado 27; las licencias las concedieron ustedes, pero en La Merced se sigue trabajando".

Lorena Orduna ha realizado un balance de los tres años de gestión al frente del Ayuntamiento de Huesca. En este punto, ha hablado del gran proyecto de mejora del centro de la ciudad, de la actualización del Plan de Movilidad, del de la Policía Local y ha pedido aumentar la plantilla de la Policía Nacional.

En su intervención, no se ha olvidado de un estudio para favorecer un tren de proximidad entre Huesca y Zaragoza. "Lograr un ferrocarril de proximidad con mejores frecuencias para conectar las dos ciudades potenciará Huesca como ciudad de formación y de trabajo y, por el momento, contamos con el trabajo realizado por una consultora, con un estudio que permitirá reforzar el punto de vista técnico y la reivindicación de la sociedad oscense y lo daremos a conocer próximamente".

El ámbito empresarial, con la actividad de Walqa, el comercio y la hostelería han sido otros de los asuntos a los que ha aludido en su intervención, en la que también ha mencionado el turismo y el patrimonio. Orduna ha apostado por que Huesca sea una ciudad turística, con la próxima inauguración de la oficina de Turismo, y ha subrayado la próxima musealización del Círculo Católico y la recuperación del Seminario.

SEMINARIO

Respecto al Seminario, ha explicado que "se trata de una situación complicada por la situación jurídica del edificio y por el alto coste de las inversiones necesarias, unos 22 millones de euros, y nuestro trabajo se centra en concretar la inversión necesaria para la consolidación de un uso complejo y esta inversión pasa por el sector privado, los usos de hostelería". La alcaldesa ha apostillado que "hemos seguido trabajando en este objetivo y estamos a la espera de obtener del Ministerio de Hacienda la autorización de cambio de uso de una parte del edificio, sobre la que tiene derechos jurídico, hemos pedido el cambio de uso educativo a terciario".

En Servicios Sociales, ha comentato que Huesca quiere sumarse a la Red de Ciudades que Cuida y habrá un Plan para el Mayor. A los jóvenes les ha trasladadi que la ciudad que ella espera para ellos está en construcción y se ha detenido en su objetivo del campus biosanitario.

La alcaldesa ha asegurado que su objetivo era y es que Huesca sea una ciudad mejor: "Mi objetivo, junto con el de mi equipo, ha sido poner las bases para que Huesca sea una ciudad mejor, cada vez más fuerte, con mejor posicionamiento en Aragon y en España, una ciudad que crece y aprovechando la capacidad de la sociedad oscense".