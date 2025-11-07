El Ayuntamiento inicia gestiones para repatriar a Nicaragua el cuerpo de la mujer asesinada este martes

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado las gestiones para repatriar a Nicaragua el cuerpo de Eugenia Mercedes, de 49 años, asesinada este martes 4 de noviembre a manos de su pareja, con la que convivía, en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se está en contacto con su familia y el colectivo nicaraguense a los que ha mostrado su disposición de ayudarles con la tramitación y asumir los gastos de su repatriación.

Eugenia Mercedes fue hallada muerta en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José. Los vecinos llamaron a la Policía Nacional entre las 8.15 y 8.30 horas de este martes, alertados por la bronca que procedía de la vivienda en la que residía la mujer asesinada y su pareja.

Al llegar los agentes de Policía Nacional encontraron a una mujer con varias cuchilladas en el cuerpo. Tras intentar hacerle una maniobra para intentar salvarle la vida a la víctima, que fue imposible, se confirmó el fallecimiento de la mujer.

Por otra parte, la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del presunto autor, que tras se detenido fue ingresado en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.