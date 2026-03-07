El Ayuntamiento mantendrá activado el nivel amarillo por la crecida del río Huerva dos o tres días más

Operativo de vigiancia en la desembocadura del río Huerva. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene desplegados los operativos municipales de vigilancia dentro del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) activado desde este sábado ante la crecida del río Huerva, que en la capital aragonesa a las 19.30 horas alcanzaba los 1,39 metros de altura, registro ya muy próximo al nivel amarillo, y 18,23 metros cúbicos por segundo. Un dispositivo que desde el consistorio se estima puede mantenerse dos o tres días más.

El aumento del caudal es visible en el tramo urbano de la capital aragonesa y ha motivado que un operativo especial, coordinado entre especialistas de rescate acuático de Bomberos de Zaragoza, Policía Local, Infraestructura Verde y Servicios Sociales, haya remontado el cauce del Huerva desde su desembocadura en el Ebro para instar a las personas sin hogar que habitualmente habitan allí que se trasladen temporalmente al albergue como medida de precaución.

Un aviso que ha sido atendido por la mayoría de los sintecho, excepto una persona que ha optado por permanecer junto al río pero aguas arriba, según ha detallado a preguntas de los medios de comunicación la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo.

"Nosotros damos la información, les damos la posibilidad de poder ir al albergue, que tengan un sitio donde poder dormir, pero ahí está la libertad del individuo para que se pueda quedar donde está. Tendremos toda la noche vigilancia por parte de la Policía Local para responder en el caso de que el Huerva crezca más de lo esperado".

Ayuntamiento, 112 Aragón y CHE revisan constantemente la evolución del caudal del río Huerva, muy variable y por tanto poco predecible, según ha advertido Bravo, lo que lleva al consistorio a no poder prever cuánto tiempo puede durar activo el plan de emergencia.

"En este momento no tenemos una crecida tan alta como se esperaba a primera hora de la mañana, pero sí que es cierto que de forma constante se está produciendo este aumento del caudal", ha comentado.

La previsión es que el río siga engrosando su cauce aguas abajo ante el vertido que la CHE viene haciendo en las presas de Las Torcas y Mezalocha con el objetivo de dejar hueco al agua que se avecina.

Ambos puntos de control se encuentran ya en nivel naranja. En Las Torcas el río alcanzaba a las 19.00 horas el 1,58 metros y los 56,2 metros cúbicos por segundo, mientras que en Mezalocha los registros a las 19.15 horas eran 1,24 metros de altura y 34,86 metros cúbicos por segundo.

La concejal delegada ha asegurado, además, que la subida del caudal no compromete ninguna infraestructura y no se ha producido ninguna afectación de la maquinaria desplegada en el cauce dentro de la renovación de las riberas del río Huerva.

"Se ha hablado con las contratas y, con toda la maquinaria que hay, se les ha pedido que la subieran por si acaso un poquito y, de momento, no hay ninguna afección de la obra, ni muchísimo menos", ha comentado Bravo.