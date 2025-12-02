El Ayuntamiento nombra a Karina Rodríguez y Juan Antonio Corbalán Embajadores de 'Zaragoza, Ciudad del Baloncesto'

La alcaldesa de Zaragoza, NAtalia Chueca, con los Embajadores de 'Zaragoza, Ciudad del Baloncesto' Karina Rodríguez y Juan Antonio Corbalán - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido homenaje a dos figuras históricas del baloncesto con una estrecha vinculación a la capital aragonesa: Karina Rodríguez y Juan Antonio Corbalán. Ambos han sido galardonados con la distinción de Embajadora y Embajador de 'Zaragoza Ciudad del Baloncesto'.

Este reconocimiento tiene como objetivo ligar la marca de la ciudad a los valores de un deporte con tanto arraigo histórico en la capital aragonesa.

El acto ha sido presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha destacado la relevancia del deporte como una de las prioridades estratégicos del Gobierno municipal, tal y como demuestra la consecución de la Capitalidad Europea del Deporte 2027.

Además de la alcaldesa, han asistido al acto el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y representantes destacados del baloncesto aragonés.

Chueca ha elogiado la reconocida trayectoria de la ciudad en el mundo del baloncesto, tanto masculino como femenino, y la ejemplaridad de la afición zaragozana. La capital aragonesa ha tenido presencia en la élite masculina durante 41 temporadas, desde el estreno del Club Deportivo Iberia en 1958; y otras 41 temporadas en la máxima categoría femenina, desde que debutó del Real Zaragoza en 1963.

Precisamente para encarnar esa vinculación de la ciudad con el baloncesto, el Ayuntamiento crea en 2024 el galardón de Embajador y Embajadora de 'Zaragoza Ciudad del Baloncesto', que en su primera edición lo reciben Zagorka Zeravica y Juan Antonio San Epifanio 'Epi'.

LOS EMBAJADORES

La argentina Karina Rodríguez, que ha intervenido en el acto por videconferencia desde Buenos Aires, jugó con el mítico equipo del Banco Zaragozano, con el que se proclamó campeón de la Copa de la Reina en 1990.

Conserva desde entonces el récord del torneo: 48 puntos, más de la mitad de los anotados por el Banco Zaragozano en aquella histórica final disputada, en Jerez, frente a El Masnou.

Juan Antonio Corbalán, internacional con España en 178 ocasiones en la década de los 80 y 90, mantiene desde hace años una estrecha vinculación con la ciudad de Zaragoza y con el baloncesto de la ciudad, por motivos personales y familiares.

Entre su extenso palmarés, Corbalán formó parte de la selección española que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y también el subcampeonato de Europa de 1983, donde fue nombrado MVP del torneo.