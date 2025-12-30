El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) declara un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud

Archivo - Imagen de archivo de Sallent de Gállego con la Foratata al fondo - EUROPA PRESS - Archivo

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud de nieve producido este lunes, 29 de diciembre, en las proximidades del Balneario de Panticosa.

Uno de ellos, Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irún (Guipúzcoa) tenía vivienda en esta localidad del valle de Tena. Además, el pediatra e influencer, Jorge García-Dihinx, vivió en esta villa unos años, manteniendo una vinculación especial, tanto él como su pareja, Natalia Ramón, de 36 años y vecina de Zaragoza, también fallecida en el accidente.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, de 60 y 51 años vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y Zaragoza, respectivamente, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

"La nieve, que tanto representa, es capaz, en un momento, de arrancar la vida a personas que forman parte de la nuestra", ha expresado el Ayuntamiento de Sallent de Gállego. También, ha deseado una "pronta recuperación" a la joven de 29 años herida leve, Lara Ugalde, vecina de Ordizia (Guipúzcoa) y al resto de afectados.

Finalmente, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de los tres fallecidos y ha concluido la expresión de condolencia DEP --Descanse En Paz--.