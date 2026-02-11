El Ayuntamiento de Tarazona moderniza su gestión tributaria en colaboración con la DPZ

Archivo - Plaza de España, donde se ubica el Ayuntamiento de Tarazona. - JAVIER ROMEO - Archivo

TARAZONA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarazona contará con el respaldo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la gestión y cobro de sus principales tributos municipales, tras la decisión del Consistorio de delegar esta gestión al Organismo Provincial.

El objetivo es ofrecer un servicio más moderno, eficiente y accesible, que mejore la atención a los ciudadanos y facilite todos los tramites relacionados con los impuestos locales, han indicado desde el Consistorio turiasonense.

Por tanto, el Servicio de Gestión y Atención Tributaria de la DPZ será el responsable de la gestión de impuestos municipales fundamentales, como son: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Para la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Cristina Sainz, esta colaboración supone un beneficio directo para los vecinos de Tarazona, que podrán acceder a más recurso técnicos y una atención mas completa, haciendo que gestionar sus impuestos sea más fácil y ágil.

CALENDARIO DE PAGO 2026

La nueva gestión tributaria entrará en vigor para los impuestos del ejercicio 2026, por lo que los contribuyentes podrán realizar el pago voluntario dentro de las siguientes fechas para evitar recargos: el IVTM del 15 de mayo al 17 de julio; y el IBI y el IAE, del 1 de octubre al 30 de noviembre.

NUEVOS CANALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Para la gestión de los impuestos municipales, la DPZ pone a disposición de todos los vecinos de Tarazona tres canales de atención fundamentales: por internet, por teléfono o de forma presencial.

Por internet, a través de la Oficina Virtual Tributaria --'https://dpz.tributoslocales.es/'--. La plataforma virtual está disponible los 365 días del año para realizar trámites, consultas y pagos de forma totalmente telemática desde cualquier dispositivo y a cualquier hora.

Por teléfono, llamando al Centro de Atención Telemática, que atenderá consultas y gestión de trámites que el contribuyente puede realizar en horario de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas, en el número '976 20 34 73'.

Y la opción de Atención Presencial, para los contribuyentes que prefieran ser atendidos de manera personalizada en cualquiera de las oficinas del servicio, entre las que se incluye la oficina en Tarazona, sita en la avenida de la Paz número 3.

Con esta colaboración institucional, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la simplificación administrativa y la mejora continua, garantizando un servicio público de mayor calidad para todos los turiasonenses.