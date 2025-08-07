El Ayuntamiento de Tarazona refuerza su apoyo al comercio local con un nuevo acuerdo con la ACT

TARAZONA (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarazona a suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT), al que destina 12.000 euros con el objetivo de fomentar la actividad económica y fortalecer el tejido empresarial de la ciudad.

El acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray; el concejal de Industria y Comercio, José Antonio Docando; la presidenta de la ACT, María Moreno; y la gerente de la asociación, Ana Tarazona. Esta colaboración permitirá financiar diferentes iniciativas y proyectos destinados a dinamizar el comercio local y apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Tarazona.

Con este convenio, ambas entidades se comprometen a fortalecer la colaboración y coordinación entre ambas instituciones, uniendo esfuerzos para desarrollar estrategias que beneficien a ambas partes y maximicen su impacto positivo.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha subrayado la relevancia del comercio como motor económico local. "Con este convenio queremos ayudar a que se puedan organizar eventos que dinamicen la economía local, dar mayor visibilidad y fomentar el comercio de proximidad. La colaboración con la ACT es fundamental para avanzar hacia un desarrollo económico sostenible y adaptado a las necesidades del momento", ha puntualizado.

Por su parte, el concejal de Comercio, José Antonio Docando, ha destacado la trayectoria de colaboración entre el consistorio y la ACT. "Como ya sabéis, la colaboración con la asociación es muy estrecha. Es una entidad que se vuelca en la organización de actividades para hacer que el comercio local destaque. Contamos con una industria y un comercio muy potentes, que ofrecen un servicio cercano y de calidad. El Ayuntamiento siempre será un pilar de apoyo para seguir fortaleciendo este tejido económico".

La presidenta de ACT, María Moreno, ha agradecido la del Ayuntamiento y ha puesto en valor la cooperación entre ambas entidades. "Un año más volvemos a reunirnos, y una vez más, las palabras son de agradecimiento. Su colaboración es fundamental para poder llevar a cabo todas las acciones de dinamización que impulsamos, con las que buscamos poner en valor y mantener el comercio de calidad que caracteriza a Tarazona".