El Ayuntamiento de Teruel apoya la Semana Santa como motor turístico y seña de identidad de la ciudad

Imagen de la Semana Santa de Teruel - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado en Junta de Gobierno el convenio de colaboración con la Asociación Cultural de la Semana Santa, mediante el cual aporta 34.000 euros para la organización de esta celebración, uno de los eventos más importantes del calendario cultural, social y turístico de la ciudad.

La Semana Santa tiene una importante relevancia tanto desde el punto de vista turístico como social y religioso. Es un atractivo turístico de primer nivel que llena los hoteles de la ciudad, pero también es una seña de identidad profundamente arraigada, en la que miles de turolenses participan con devoción y sentimiento.

Se trata por tanto de una de las celebraciones con mayor participación ciudadana, con cerca de 2.500 cofrades integrados en ocho cofradías que procesionan un total de 13 pasos representativos de la pasión y muerte de Jesús.

MEDALLAS DE LOS AMANTES

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno también ha aprobado el convenio con el Centro de Iniciativas Turísticas por importe de 33.000 euros para la organización de las Medallas de los Amantes de Teruel.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que, debido a que este evento se celebra a principios de febrero, "resulta imposible administrativamente firmar el convenio con anterioridad, por lo que se tramita posteriormente para poder efectuar el abono correspondiente".

LICITACIÓN

En materia de contratación, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio de recogida de papel y cartón, que se realiza a través de centros especiales de empleo, por un importe de 13.662 euros anuales.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato de limpieza y conserjería de los colegios de Infantil y Primaria del Ensanche y La Fuenfresca por un total de 414.679 euros para dos años.

"Como siempre recuerdo, los ayuntamientos asumimos el mantenimiento integral de los colegios públicos, lo que supone un gasto recurrente e importante. En este caso, hablamos de más de 400.000 euros en dos años solo para estos centros", ha explicado Buj.

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a las subvenciones destinadas a deportistas de alto nivel, con una cuantía global superior a los 7.000 euros repartidos entre los solicitantes.

UBICACIÓN DE PEÑAS

Preguntada por los medios de comunicación por la ubicación de la peña El Remojón durante las fiestas de la Vaquilla, la alcaldesa ha explicado que se ha optado por su instalación en la plaza de la Judería tras analizar tanto las necesidades logísticas de la peña como el modelo tradicional de la fiesta.

En este sentido, ha señalado que este emplazamiento permite albergar adecuadamente escenarios e infraestructuras, aspecto clave para el correcto desarrollo de la actividad.

Buj ha reconocido que algunos vecinos han mostrado su desacuerdo mediante una recogida de firmas y ha asegurado que el Ayuntamiento ha escuchado sus planteamientos en reuniones mantenidas recientemente.

"Entendemos perfectamente que tener una peña cerca de casa genera molestias, es una incomodidad real", ha indicado. No obstante, ha defendido que las peñas forman parte esencial de la Vaquilla y que su ubicación en el centro histórico es un elemento definitorio de la fiesta.

"Si atendiéramos todas las peticiones de traslado, acabaríamos sacando todas las peñas fuera del centro y la Vaquilla dejaría de ser lo que es", ha afirmado, advirtiendo de que aceptar este tipo de solicitudes de forma generalizada podría generar situaciones similares en otras zonas de la ciudad.

VIOGÉN

Respecto a la adhesión al sistema VioGén, la alcaldesa ha indicado que el expediente ya se ha iniciado, aunque ha querido poner en valor el trabajo que ya realiza la Policía Local.

"Nuestra policía lleva años colaborando con la Policía Nacional en materia de violencia de género. Es una policía de proximidad, que conoce a los vecinos y que muchas veces es la primera en intervenir", ha señalado.

Finalmente, Emma Buj ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Teruel en la lucha contra la violencia de género, asegurando que se seguirá trabajando para reforzar la coordinación y mejorar la atención a las víctimas.