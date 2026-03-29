El Ayuntamiento de Teruel cierra el parque de Los Fueros-Ricardo Eced por las fuertes rachas de viento

Parque de Los Fueros-Ricardo Eced de Teruel, cerrado este domingo por las fuertes rachas de viento. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha decidido cerrar el parque de Los Fueros-Ricardo Eced como medida de precaución ante el fuerte viento que se está registrando en la ciudad durante la mañana de este domingo.

La decisión responde al riesgo de que pueda producirse la caída de algún árbol o el desprendimiento de ramas, lo que podría suponer un peligro para las personas que transiten por este espacio público.

Efectivos de la Policía Local se encuentran en estos momentos acordonando los accesos al parque y colocando carteles informativos para impedir la entrada y evitar así cualquier posible accidente.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y respetar las señalizaciones de seguridad instaladas en la zona.