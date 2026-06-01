El Ayuntamiento de Teruel concede por unanimidad la Medalla de Oro de la Ciudad a Fundación Ibercaja

Archivo - Plaza del torico Teruel. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad, en el pleno ordinario celebrado este lunes, la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Fundación Ibercaja, la máxima distinción honorífica que otorga el consistorio, en reconocimiento a "su histórica contribución al desarrollo cultural, educativo, social y patrimonial de la ciudad y de la provincia".

La decisión se ha adoptado votación secreta, en la que todos los concejales presentes de la Corporación han respaldado la propuesta con su voto favorable, ha informado el Consistorio turolense.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, será la encargada de entregar esta distinción en el acto institucional que se celebrará el domingo previo a las Fiestas del Ángel, durante el tradicional homenaje a Santa Emerenciana, patrona de la ciudad, ceremonia en la que también se procederá al nombramiento del Seisado.

La concesión de la Medalla de Oro reconoce la estrecha vinculación que la Fundación Ibercaja ha mantenido con Teruel a lo largo de décadas, así como su "constante compromiso con el progreso de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos", con un apoyo "determinante" en ámbitos como la conservación del patrimonio, la promoción de la cultura, el impulso del deporte, la acción social y la formación de miles de turolenses.

Entre las numerosas actuaciones desarrolladas por la entidad destaca su participación en la restauración del patrimonio mudéjar turolense, precisamente en el año en que se conmemora el 40 aniversario de la declaración de este conjunto arquitectónico como Patrimonio de la Humanidad.

Asimismo, ha colaborado en importantes intervenciones urbanas y patrimoniales como la remodelación del Paseo del Óvalo, la restauración de la Escalinata o las actuaciones realizadas en la techumbre y el órgano de la Catedral de Teruel.

PATRIMONIO Y COMPROMISO SOCIAL

La Fundación Ibercaja también ha contribuido a enriquecer el patrimonio artístico de la ciudad mediante el patrocinio de elementos tan emblemáticos como la escultura de la Labradora del Parque de los Fueros o la histórica Fuente de la Glorieta, actualmente ubicada en la plaza de Europa.

Su compromiso social se ha reflejado igualmente en proyectos como la creación de la Residencia de Mayores Padre Piquer o la puesta en marcha de una guardería infantil, además de respaldar numerosas iniciativas culturales que forman parte de la memoria colectiva de los turolenses, entre ellas el Cine de Verano, el Certamen de Poesía o el Concurso Internacional de Pintura.

A lo largo de su historia, la entidad ha hecho posible también la celebración de acontecimientos culturales de gran relevancia, como los conciertos de Julio Iglesias en el Campo de Las Viñas o de Montserrat Caballé en el Teatro Marín, que marcaron un hito en la programación cultural de la ciudad.

Especial relevancia ha tenido igualmente la actividad desarrollada desde la inauguración del Centro Cultural Ibercaja de Teruel, el 13 de diciembre de 1994. Desde entonces, miles de personas han participado en cursos, talleres y actividades formativas, han utilizado sus salas de estudio y han asistido a conferencias, exposiciones, mesas redondas y múltiples propuestas culturales que han convertido este espacio en uno de los principales referentes de la vida cultural turolense.

La labor de la Fundación Ibercaja trasciende además el ámbito de la capital, colaborando activamente con entidades e instituciones de toda la provincia, como la Fundación Santa María, y participando en iniciativas desarrolladas en municipios como Rubielos de Mora o Mora de Rubielos, entre otros muchos.

Forma parte también de los patronatos de fundaciones tan relevantes como Dinópolis, Santa María, Amantes o Suma Teruel, y mantiene una intensa colaboración con administraciones e instituciones a través de numerosos convenios destinados a la conservación del patrimonio, entre ellos importantes programas de restauración de iglesias de la Diócesis de Teruel y Albarracín.

Con esta concesión, el Ayuntamiento de Teruel reconoce "una trayectoria ejemplar de compromiso con la ciudad" y agradece la contribución decisiva que la Fundación Ibercaja ha realizado durante décadas al desarrollo cultural, social, educativo y patrimonial de Teruel.

OTROS ASUNTOS APROBADOS EN PLENO

Además, el Pleno municipal de este lunes ha aprobado diversas iniciativas relacionadas con la gestión económica, las infraestructuras y los servicios públicos de la ciudad. Entre ellas, la del expediente de modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, destinado a atender distintas necesidades presupuestarias municipales.

La corporación también ha declarado de especial interés o utilidad pública las obras que el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) llevará a cabo en el nuevo Hospital de Teruel, ubicado en el polígono 3, parcela 7.

En materia de servicios municipales, se ha dado luz verde al expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y concurso público para el arrendamiento de una nave destinada al depósito y estacionamiento de vehículos adscritos al Servicio Municipal de Limpieza.

Del mismo modo, ha autorizado a la Institución Ferial Ciudad de Teruel diversas actuaciones relacionadas con los destinos y usos del Palacio de Exposiciones y Congresos.

En el ámbito de las inversiones y equipamientos municipales, han salido adelante los proyectos para la construcción de un nuevo edificio de nichos en el cementerio de Tortajada y para la actualización de precios de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del barrio de San Blas.

Por último, se ha dado el visto bueno a la consignación en la Caja General de Depósitos del importe correspondiente al justiprecio de expropiación fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Teruel, dentro del proyecto de depuración de aguas residuales urbanas del barrio pedáneo de San Blas.