El Ayuntamiento de Teruel destina 30.000 euros a ayudas para terapias de jóvenes de hasta 25 años con discapacidad

Las subvenciones, que se conceden por primera vez, cubrirán tratamientos realizados entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026 y aportarán hasta 1.000 euros por beneficiario - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha convocado por primera vez una línea de ayudas, dotada con 30.000 euros, para apoyar a jóvenes de hasta 25 años que posean un grado de discapacidad igual o superior al 5% que necesiten tratamientos terapéuticos. La convocatoria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, establece un plazo de solicitud del 15 de septiembre al 13 de octubre.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que se trata de una convocatoria novedosa que responde al compromiso adquirido por el equipo de Gobierno con las familias que tienen hijos con discapacidad. "Nos comprometimos cuando nos presentamos a las elecciones a que aquellas familias que tienen niños con algún tipo de discapacidad tendrían ayudas también del Ayuntamiento de Teruel", ha recordado Buj.

En esta línea, la alcaldesa ha explicado que los gastos asociados a las terapias pueden adquirir una especial importancia durante las etapas de crecimiento, con tratamientos de logopedia, fisioterapia y otras especialidades. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el apoyo municipal hasta los 25 años y contribuir a sufragar unos gastos que, en muchos casos, las familias deben asumir de forma particular, además de la asistencia pública existente.

"Queremos contribuir a que aquellas familias que más lo necesitan, porque tienen una persona que requiere este tipo de terapias, tengan también una ayuda del Ayuntamiento de Teruel", ha afirmado.

Las ayudas están dirigidas a personas nacidas entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2026, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 5%, estén empadronadas en el municipio de Teruel y cuenten con residencia legal en España durante un periodo mínimo de 1 año.

La convocatoria permitirá financiar terapias realizadas entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de noviembre de 2026 que tengan como finalidad mejorar la funcionalidad física, sensorial, mental o intelectual, prevenir el agravamiento de la discapacidad y favorecer la autonomía y la inclusión.

Cada beneficiario podrá recibir una ayuda de un mínimo de 30 euros y un máximo de 1.000 euros. La cuantía se determinará principalmente en función del grado de discapacidad, el nivel de renta y la situación familiar.

APOYO INSTITUCIONAL

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha subrayado que esta convocatoria sitúa a las personas en el centro de las políticas sociales municipales y responde a una necesidad concreta de las familias. "Estas ayudas nacen realmente de una realidad que tienen que afrontar estas familias, que tienen niños y jóvenes con discapacidad, y de todo ese esfuerzo económico que tienen que asumir", ha señalado.

Romero ha apuntado que cada terapia puede suponer un avance en las capacidades de los niños y jóvenes y contribuir a que desarrollen habilidades con una mayor independencia. La partida municipal asciende a 30.000 euros y la ayuda podrá cubrir hasta 1.000 euros por beneficiario.

La concejal ha precisado que podrán acogerse a la convocatoria las personas de hasta 25 años empadronadas en Teruel que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 5%. Las terapias podrán ser de cualquier especialidad, entre ellas psicológica, fisioterapia o logopedia.

La convocatoria prevé aproximadamente 100 beneficiarios, aunque la cifra definitiva dependerá del número de solicitudes que se presenten y de las condiciones de cada expediente. Romero ha indicado además que las bases se han trabajado con distintas asociaciones con las que se han mantenido diferentes reuniones.

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial o telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Teruel, desde mañana, 15 de septiembre hasta el 13 de octubre.