El Ayuntamiento de Teruel inicia una formación en prevención del suicidio dirigida a las administraciones y entidades

La Concejalía de Teruel Saludable destaca la importancia de generar espacios formativos que permitan mejorar la prevención.
La Concejalía de Teruel Saludable destaca la importancia de generar espacios formativos que permitan mejorar la prevención. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 12:44
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TERUEL 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Teruel Saludable del Ayuntamiento de Teruel ha iniciado esta mañana la primera de una serie de charlas de formación especializada en prevención de la conducta suicida dirigida a las Administraciones Públicas con el objetivo de dotarles de herramientas de detección, acompañamiento e intervención ante situaciones de riesgo.

Esta iniciativa surge de la necesidad de atender una problemática social y sanitaria cada vez más presente, así como de reforzar la capacidad de respuesta de los profesionales que trabajan diariamente con personas en situación de vulnerabilidad o malestar emocional.

Por otra parte, Teruel Saludable también ha organizado esta misma formación pero dirigida a los profesionales de las entidades de la ciudad. Se va a impartir los miércoles 13, 20 y 27 de mayo, y 3 de junio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el Centro Sociocultural de San Julián y las inscripciones se pueden realizar en el enlace https://forms.gle/wiUDChcrks4NdH9h6

Desde la Concejalía de Teruel Saludable se destaca la importancia de generar espacios formativos que permitan mejorar la prevención, la escucha activa y el acompañamiento a todas aquellas personas que puedan precisar apoyo en momentos de dificultad emocional.

La conducta suicida constituye un importante problema de salud pública que requiere una implicación comunitaria y coordinada. Por ello, esta formación pretende favorecer la sensibilización, la detección precoz y la creación de redes de apoyo entre los distintos profesionales, recursos sociales y comunitarios de la ciudad.

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