El Ayuntamiento de Teruel inicia una formación en prevención del suicidio dirigida a las administraciones y entidades

La Concejalía de Teruel Saludable destaca la importancia de generar espacios formativos que permitan mejorar la prevención. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Teruel Saludable del Ayuntamiento de Teruel ha iniciado esta mañana la primera de una serie de charlas de formación especializada en prevención de la conducta suicida dirigida a las Administraciones Públicas con el objetivo de dotarles de herramientas de detección, acompañamiento e intervención ante situaciones de riesgo.

Esta iniciativa surge de la necesidad de atender una problemática social y sanitaria cada vez más presente, así como de reforzar la capacidad de respuesta de los profesionales que trabajan diariamente con personas en situación de vulnerabilidad o malestar emocional.

Por otra parte, Teruel Saludable también ha organizado esta misma formación pero dirigida a los profesionales de las entidades de la ciudad. Se va a impartir los miércoles 13, 20 y 27 de mayo, y 3 de junio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el Centro Sociocultural de San Julián y las inscripciones se pueden realizar en el enlace https://forms.gle/wiUDChcrks4NdH9h6

Desde la Concejalía de Teruel Saludable se destaca la importancia de generar espacios formativos que permitan mejorar la prevención, la escucha activa y el acompañamiento a todas aquellas personas que puedan precisar apoyo en momentos de dificultad emocional.

La conducta suicida constituye un importante problema de salud pública que requiere una implicación comunitaria y coordinada. Por ello, esta formación pretende favorecer la sensibilización, la detección precoz y la creación de redes de apoyo entre los distintos profesionales, recursos sociales y comunitarios de la ciudad.