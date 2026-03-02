El Ayuntamiento de Teruel ha invertido casi 16 millones en aceras y viales en la última década

El Partido Popular ha desetimado la moción de Teruel Existe y ha votado en contra. El PSOE ha votado a favor y Vox se ha abstenido - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha invertido un total de 15.910.391,14 euros en aceras y viales desde 2016 hasta la actualidad, según ha detallado el concejal de Ciudad y Sostenibilidad, Juan Carlos Cruzado, durante el pleno municipal celebrado este lunes. El edil ha respondido así a una propuesta presentada por el grupo municipal de Teruel Existe, que solicitaba la elaboración de un plan de conservación integral de aceras y viales en la ciudad.

Cruzado ha precisado que "en esa cantidad no están incluidos los 6,7 millones de euros destinados a la Avenida de Sagunto ni los 2 millones invertidos en los accesos al Hospital", actuaciones que elevarían de forma considerable la cifra global.

La propuesta de Teruel Existe ha planteado, además, la realización de un diagnóstico técnico completo del estado de conservación de todas las calles en un plazo máximo de seis meses. Ante esta petición, el concejal popular ha cuestionado su viabilidad. Según ha argumentado, "en la capital turolense existen más de 600 calles, por lo que para cumplir el plazo sería necesario revisar unas 100 vías al mes, es decir, una media de 4,5 calles al día, sin tener en cuenta el tiempo necesario para redactar pliegos y tramitar la contratación del servicio".

También ha explicado que "el Ayuntamiento ya dispone de un contrato de mantenimiento que incluye vías públicas y aceras". El concejal de Ciudad y Sostenibilidad ha señalado que "en los últimos seis años este contrato ha generado 431 órdenes de trabajo, lo que supone casi 1,4 actuaciones semanales, con un importe total de 2,82 millones de euros". A su juicio, la creación de un nuevo plan específico implicaría duplicar estructuras administrativas, aumentar la burocracia y asumir un riesgo de ineficiencia.

En relación con la mejora de la accesibilidad universal y la eliminación de barreras arquitectónicas, también recogida en la moción, el concejal ha recordado que "se trata de una obligación normativa que ya debe cumplirse en cada obra municipal". Asimismo, ha destacado "la existencia de una mesa de accesibilidad que incorpora la visión de las personas más afectadas, ya que no hace falta crear una nueva estructura para cumplir lo que ya es mandato legal".

Cruzado ha extendido su intervención a las inversiones en alumbrado público, que en los últimos ocho años han alcanzado los 4.916.999,27 euros.

INCREMENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha cerrado el turno de intervenciones informando de que la Junta de Gobierno aprobó la semana pasada el inicio del expediente de contratación del servicio de reforma, reparación simple, conservación y mantenimiento de la ciudad, con un presupuesto de 484.000 euros para dos años, lo que equivale a 242.000 euros anuales.

El nuevo contrato supone un incremento del 12% respecto al anterior, que ascendía a 217.000 euros al año, lo que incrementa la dotación destinada a la reparación de aceras y al mantenimiento general de la ciudad. Buj ha lamentado que Teruel Existe plantee una propuesta "simplista" y ha apuntado que "el desconocimiento de la existencia del contrato actual invalida la propuesta".

En la votación, el grupo popular ha votado en contra de la moción. El PSOE ha apoyado la iniciativa de Teruel Existe, mientras que Vox se ha abstenido al considerarla poco ambiciosa.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Por anualidades, la inversión en aceras y viales ha experimentado un crecimiento notable en los últimos ejercicios. Tras cifras que oscilaron entre los 437.716 euros en 2016 y los 634.823 euros en 2020, el volumen aumentó significativamente a partir de 2022, con 2,72 millones ese año, 2,88 millones en 2023, 2,44 millones en 2024 y 2,71 millones en 2025. En 2026, hasta la fecha, se han consignado 542.926 euros.

En cuanto al alumbrado público, las partidas más elevadas se registraron en 2023 y 2025, con 1,76 y 1,67 millones de euros respectivamente, dentro de una inversión acumulada cercana a los cinco millones en ocho años.

Con estos datos, el equipo de Gobierno ha defendido la planificación y el esfuerzo inversor realizado en la última década en materia de infraestructuras urbanas, frente a la petición de un nuevo plan integral planteado por la oposición.