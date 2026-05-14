El Ayuntamiento de Teruel refuerza su apoyo al Pamesa Teruel Voleibol con un convenio de 130.000 euros

La alcaldesa Emma Buj y el presidente del club, Sergio Puerto, firman un acuerdo destinado a impulsar el funcionamiento de la entidad, su proyección nacional e internacional y el desarrollo del deporte base en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y el Pamesa Teruel Voleibol han firmado este jueves un nuevo convenio de colaboración para reforzar el apoyo institucional al club durante 2026, una ayuda que alcanzará los 130.000 euros y que permitirá sostener el funcionamiento de la entidad, potenciar su proyección nacional e internacional y continuar impulsando el deporte base en la ciudad.

La firma del acuerdo ha contado con la presencia de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el presidente del club, Sergio Puerto; y el concejal de Deportes, Jesús Artigot, quienes han destacado el papel que desempeña el voleibol como una de las principales señas de identidad deportivas de la capital turolense.

A través de este convenio, el consistorio aportará 130.000 euros correspondientes a la anualidad de 2026, mientras que el club se compromete a seguir promocionando la imagen de Teruel mediante la presencia del nombre de la ciudad en sus equipaciones, cartelería y acciones publicitarias durante las competiciones nacionales e internacionales en las que participe.

Durante el acto, Emma Buj ha subrayado la importancia estratégica del Pamesa Teruel Voleibol para la ciudad y recordó que, aunque los equipos deportivos funcionan por temporadas, las administraciones públicas deben adaptarse a presupuestos anuales.

"Hoy firmamos el convenio correspondiente al año 2026, con una aportación de 130.000 euros para nuestro club, que lleva el nombre de Teruel por toda España y también por Europa", ha afirmado la alcaldesa.

"UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE TERUEL"

Buj ha definido al voleibol como "una de las señas de identidad de Teruel" y uno de los principales activos deportivos y sociales de la ciudad, destacando no solo los éxitos deportivos del primer equipo, sino también el trabajo desarrollado en la cantera y las categorías inferiores.

En este sentido, la alcaldesa ha valorado el respaldo social que mantiene el club, con una afición que llena habitualmente el pabellón de Los Planos y una directiva "comprometida y que trabaja de forma desinteresada por el deporte de la ciudad".

Además del apoyo económico, Buj ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una colaboración permanente con el club desde el punto de vista logístico, facilitando instalaciones y recursos para el desarrollo de la actividad deportiva.

La alcaldesa ha avanzado también la intención del consistorio de seguir incrementando el respaldo económico al club en próximas anualidades "si la situación presupuestaria lo permite".

Por su parte, el presidente del Pamesa Teruel Voleibol, Sergio Puerto, ha agradecido el apoyo institucional y ha asegurado que la colaboración municipal resulta "fundamental" para garantizar la continuidad y el crecimiento del proyecto deportivo.

PROYECCIÓN NACIONAL Y APUESTA POR LA CANTERA

"El Ayuntamiento de Teruel es un apoyo imprescindible para este proyecto", ha afirmado Puerto, quien ha destacado además la responsabilidad que supone representar a la ciudad en competiciones nacionales e internacionales.

El presidente del club ha asegurado que la entidad seguirá trabajando para que el nombre de Teruel continúe asociado a valores como "el esfuerzo, el trabajo y la humildad", características que, según ha señalado, han definido históricamente al club.

Durante el acto, el concejal de Deportes, Jesús Artigot, ha trasladado su felicitación al equipo sénior femenino del club, que disputará la próxima semana en Tarragona la fase de ascenso a Primera Nacional.

Artigot ha expresado el deseo de que Teruel pueda contar próximamente con dos equipos compitiendo en categoría nacional y ha reiterado el compromiso municipal con el impulso del deporte base y la promoción de hábitos saludables entre los más jóvenes.

Con este convenio, el Ayuntamiento de Teruel reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, promoción exterior de la ciudad y formación en valores para las nuevas generaciones, consolidando además el papel del Pamesa Teruel Voleibol como uno de los grandes referentes deportivos de Aragón.