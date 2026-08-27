El Ayuntamiento de Teruel se suma a la concentración de la FEMP en apoyo a Ceuta el 2 de septiembre

Cartel de la convocatoria del Ayuntamiento de Teruel en apoyo a Ceuta. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel se sumará el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a los Ayuntamientos de toda España como "muestra de solidaridad y apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a todos los ceutíes".

La convocatoria tendrá lugar coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta y tiene como objetivo trasladar desde los municipios españoles un mensaje conjunto de cercanía y respaldo a la ciudad y a sus vecinos ante los acontecimientos vividos durante las últimas semanas.

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez, ha señalado que el Consistorio turolense ha querido sumarse a esta convocatoria porque "en momentos como éste es importante que los Ayuntamientos estemos unidos y seamos capaces de trasladar nuestro apoyo a una ciudad que está atravesando una situación complicada".

Méndez ha destacado el papel de los Ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y ha considerado importante "que desde el municipalismo se pueda expresar, de forma conjunta, la solidaridad entre ciudades y territorios cuando las circunstancias así lo requieren".

"Desde Teruel queremos mandar un mensaje muy claro a los ceutíes: estamos con ellos y cuentan con nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño", ha manifestado el portavoz municipal.

UNIDAD Y RESPALDO A CEUTA

La concentración convocada por la FEMP se celebrará de forma simultánea ante numerosos ayuntamientos de toda España y pretende ser una muestra de unidad y respaldo a Ceuta coincidiendo con una fecha especialmente significativa para la ciudad autónoma.

El portavoz del equipo de Gobierno ha incidido también en la importancia de defender valores como la convivencia, el respeto y la unidad, y ha señalado que lo ocurrido en cualquier territorio español debe preocupar y ocupar al conjunto de las instituciones.

"Ceuta forma parte de España y desde Teruel queremos que sus vecinos sepan que no están solos. Creo que es importante que, independientemente del lugar en el que vivamos, sepamos estar juntos cuando una ciudad necesita el respaldo de todos", ha afirmado Méndez.

El Ayuntamiento de Teruel anima a los turolenses que quieran mostrar su solidaridad con Ceuta a participar en esta concentración, que tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la puerta del Ayuntamiento.