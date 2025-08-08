El Ayuntamiento de Zaragoza adjudica por 23 millones la segunda fase de la recuperación del río Huerva

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado por 23.071.804,86 euros las obras de la segunda fase del proyecto de recuperación y regeneración del río Huerva, ha informado este viernes en rueda de prensa la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. El coste es un 9% más bajo que el presupuesto inicial, lo que representa un ahorro de 2.301.404,20 euros.

Esta segunda fase comprende dos tramos, con dos contratos diferenciados, resultando adjudicataria en ambos casos la UTE formada por Construcciones Mariano López Navarro e Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental S.L.

El primer tramo incluye las obras entre el Puente Blasco del Cacho hasta Gran Vía, adjudicado por 16.230.934,34 euros, un 3,47% del presupuesto inicial, y el contrato del segundo tramo, desde el Hospital Miguel Servet hata la desembocadura del río Huerva, ha sido adjudicado por 6.840.870,52 euros, un 20% menos del presupuesto inicial.

Las obras del primer tramo durarán 15 meses y ocho las del segundo, ha indicado Tatiana Gaudes, recalcando que "no solo mejorará la infraestructura verde, sino que habrá nuevos parques y se renovarán zonas verdes y ocho calles".

Concretamente, se pondrán en servicio ocho parques a lo largo del trazado del río, cinco nuevos en el tramo hasta Gran Vía y la renovación de otros tres hasta la desembocadura del Ebro. Además, se completará la recuperación fluvial del río con la plantación de arbolado y la creación de espacios naturalizados.

Las calles que se reformen serán "más amables, más accesibles y acompañarán al corredor fluvial", ha continuado Gaudes, destacando que estas actuación se llevarán a cabo con el apoyo del Gobierno de España a través de la Fundación Biodiversidad, que aportará 5 millones de euros, y el Gobierno de Aragón con 20 millones de euros.

Precisamente, "las alianzas estratégicas son uno de los puntos fuertes de este proyecto", ha enfatizado la consejera municipal.

TRAMO PRIMERO

El primer tramo contendrá cinco parques que ocuparán 12.400 metros cuadrados, a lo que se sumarán las zonas verdes. También se trabajará en el relleno de materiales del río, se retirarán obstáculos longitudinales y continuarán las actuaciones contra las especies invasoras para acoger "a futuro" fauna compatible con el entorno. Se renovará la red de saneamiento y abastecimiento de agua de algunas vías adyacentes.

Además, se implantarán refugios y cajas para aves y murciélagos, así como hoteles de insectos en los árboles, ha comentado Tatiana Gaudes.

El Parque Sopesens tendrá una superficie de 3.700 metros cuadrados y tendrá áreas de recreación, descanso y circulación bien integradas en el paisaje. Aguas abajo estará el Parque Bruno Solano, de 3.370 metros cuadrados, un espacio público multifuncional, accesible y sostenible, con una zona de juegos infantiles y con mobiliario urbano seguro e inclusivo y seguridad perimetral.

El siguiente parque estará junto a las calles Juan Pablo Bonet y la Carrera del Sábado, de nombre Parque Emperador, con una superficie total de 2.600 metros cuadrados, con una zona de juegos infantiles, de forma que antes de alcanzar el soterramiento habrá dos parques, uno a cada lado.

Asimismo, se ejecutarán las obras de pacificación e integración de las calles Manuel Lasala, Marina Española, Río Huerva, La Luz, Viva España, Martín Ruizanglada, Genoveva Torres Morales y Catalina Salazar. Tendrán una plataforma única o tráfico pausado, y también se ensancharán las aceras, con parterres y nuevo arbolado.

Estas actuaciones se completarán con la renovación de las redes de abastecimiento, riego y saneamiento, incluyendo la instalación de siete cámaras de retención de sólidos para evitar vertidos al río en episodios de lluvia intensa, y se sustituirán antiguas tuberías por conducciones de fundición dúctil.

TRAMO SEGUNDO

Por otro lado, las obras del tramo segundo, desde el puente de la calle de Miguel Servet hasta la desembocadura en el río Ebro, se ejecutarán en ocho meses. Los trabajos se centrarán en la revisión y continuación de las tareas de Fase 1 en los ámbitos de aporte de sedimentos; en la retirada de relleno de materiales antrópicos en río, de obstáculos longitudinales y de obras de fábrica que pudieran haber quedado; en el manejo y control de especies exóticas invasoras que pudieran haber rebrotado; en la mejora de las sendas del Huerva; en el diseño de la red de riego de zonas verde; y en la renovación de la iluminación en parques y sendas.

También se contempla la renovación de todas las barandillas y la inclusión de todo el mobiliario, desde bancos hasta papeleras. En este tramo, la accesibilidad es una de las condiciones más importantes, dando que actualmente el cauce del río Huerva presenta un bajo grado de accesibilidad.

Eso hace que acercarse al propio cauce o esparcirse por su ribera sea muy complicado para determinados grupos de la población. Al objeto facilitar el acceso al propio cauce y reconectar el río Huerva con la ciudad, se proyecta dar continuidad a los senderos peatonales, de tal forma que discurran a lo largo y ancho del bosque de ribera y se acerquen al propio cauce.

El proyecto incorpora también intervenciones puntuales para mejorar la capacidad de retención de sólidos durante los episodios de lluvia y evitar la descarga de residuos al cauce en momentos de alivio.

Para el segundo tramo del proyecto, se rehabilitarán tres zonas verdes de la ribera: se actuará en el Parque de Villafeliche, en el Parque Lineal del Huerva, que discurrirá paralelo a Camino de las Torres, y en la parte del Parque Bruil colindante con la zona de ribera.

De esta forma, los parques se convertirán en un referente de espacio público verde, fomentando el bienestar social y el equilibrio ecológico dentro de la ciudad. Adicionalmente, se instalarán puntos de iluminación estratégica para mejorar la seguridad nocturna.

En concreto, en el Parque Villafeliche se mantendrán los espacios esenciales y se mejorará su conexión con el entorno. Esta zona verde, cerca de la calle Miguel Servet, en el antiguo canódromo, cuenta con una superficie de 8.865 metros cuadrados.

Situado en la calle de Salvador Madariaga, mantendrá su kiosko-bar, que dispone de terraza, junto a una zona de juegos infantil. Esto, junto a las pistas de petanca, hace que el parque cuente con un gran espectro social al que dar cobertura.

La vegetación en esta zona consiste en un conjunto de especies arbóreas y palmáceas, de gran porte y gran variedad. Cerca de este, se encuentra el Parque Lineal del Huerva, paralelo al Camino de las Torres, con una superficie de 36.606 metros cuadrados. Esta zona tenía una carencia de conexión entre las sendas existentes y ahora se ejecutarán nuevos accesos desde Camino de las Torres a la senda que discurre junto al cauce.

Gaudes ha señalado que uno de los aspectos por los que el Huerva no es tan transitado como otras zonas es por la dificultad de accesibilidad y por ser "oscuro y sucio", de forma que esta intervención permitirá "acercar este espacio a los ciudadanos".