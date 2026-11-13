El Ayuntamiento de Zaragoza adjudica las obras del nuevo quiosco del Parque de la Aljafería, que comenzarán este año

Recreación del nuevo quiosco del Parque de la Aljafería, cuyas obras comenzarán este año - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado a la empresa Estructuras Global Proyect, S.L. el contrato para la reforma del quiosco del Parque de la Aljafería, por un importe de 293.207,20 euros, IVA incluido. La actuación permitirá recuperar este equipamiento, cuya estructura y cubierta tuvieron que ser demolidas debido a su avanzado estado de deterioro, y devolver al distrito de La Almozara un espacio de referencia para la celebración de actividades culturales, espectáculos y encuentros vecinales.

Los trabajos comenzarán antes de finalizar este año y contarán con un plazo de ejecución de tres meses. La intervención, impulsada por el Área de Medio Ambiente y Movilidad, se desarrollará sobre el escenario y las cimentaciones que se conservaron tras la demolición de los elementos deteriorados, y se centrará en la construcción de una nueva estructura y cubierta.

UNA NUEVA CUBIERTA INTEGRADA EN EL PAISAJE

El proyecto plantea una renovación de la estructura superior del quiosco mediante una solución arquitectónica contemporánea, concebida para mantener su carácter de espacio abierto y cubierto y reforzar su integración en el paisaje del parque. La nueva cubierta tendrá una superficie aproximada de 348 metros cuadrados y estará sustentada por una estructura de pilares tubulares de acero y cerchas metálicas.

Uno de los aspectos más destacados del diseño es la disposición inclinada de los pilares, que busca establecer una relación visual con los troncos de los árboles del entorno. La reducción del número de apoyos respecto a la configuración anterior permitirá, además, conseguir una estructura más transparente, con menos obstáculos visuales y una mayor apertura hacia el arbolado que rodea el escenario.

Esta solución también mejorará las posibilidades de utilización del equipamiento. La cubierta permitirá organizar actividades de pequeño formato con el público y los artistas bajo el mismo espacio protegido, pero también espectáculos de mayor dimensión, en los que los asistentes podrán situarse en la explanada pavimentada adyacente. La eliminación de pilares centrales facilitará la visibilidad del escenario y ofrecerá mayor flexibilidad para adaptar el espacio a las distintas necesidades de programación.

El diseño incorpora asimismo una referencia directa al patrimonio histórico de Zaragoza. La geometría de la cubierta se inspira en los casetones del Salón del Trono del Palacio de la Aljafería, cuyos motivos ornamentales se reinterpretan mediante un lenguaje arquitectónico actual. De esta forma, el nuevo quiosco contará con una identidad propia, vinculada tanto a la historia del monumento como al carácter singular del parque en el que se ubica.

La chapa metálica microperforada y lacada que conformará la cubierta permitirá jugar con los reflejos y las variaciones de luz a lo largo del día. En su parte inferior se incorporará un tratamiento geométrico mediante microperforaciones que permitirá la retroiluminación nocturna, recreando los motivos ornamentales que inspiran el conjunto.

El proyecto contempla también la posibilidad de incorporar un nombre o lema vinculado a la identidad vecinal, mediante un tratamiento con pintura luminiscente.

SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO VECINAL

La eficiencia energética constituye otro de los criterios incorporados al proyecto. La configuración de la cubierta permitirá instalar placas fotovoltaicas, integradas de manera que queden visualmente ocultas desde el entorno del parque. La electricidad generada podrá destinarse a las necesidades del propio equipamiento, como su iluminación, así como a posibles servicios complementarios, entre ellos la recarga de dispositivos móviles.

También se ha tenido en cuenta la gestión del agua de lluvia. La nueva cubierta se proyecta a dos aguas y contará con canalones y gárgolas que conducirán directamente el agua hacia el estanque que rodea el quiosco, evitando su vertido sobre las zonas pavimentadas y favoreciendo la continuidad del ciclo natural del agua en este espacio verde.

El proyecto mantiene sin modificaciones la plataforma del escenario existente, de 201,64 metros cuadrados, así como el foso central, cuya superficie útil es de 22,10 metros cuadrados. Se conservarán igualmente las cimentaciones existentes, que serán objeto de las actuaciones de refuerzo y adaptación necesarias para recibir la nueva estructura.

El quiosco de música forma parte del diseño original del Parque de la Aljafería, construido a principios de los años noventa sobre los terrenos de la antigua industria Química. Concebido en 1992, se convirtió con el paso del tiempo en un equipamiento de especial relevancia para el tejido vecinal de La Almozara, acogiendo conciertos, representaciones teatrales y diferentes celebraciones y actividades comunitarias.

En 2024, el avanzado deterioro de su estructura y, especialmente, de su cubierta obligó a precintar la instalación y posteriormente a demoler los elementos afectados, manteniendo el escenario y las cimentaciones para facilitar la recuperación que ahora va a dar comienzo.