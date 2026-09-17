El Ayuntamiento de Zaragoza ahorra más de 2,1 millones en intereses al destinar el remanente a inversiones sostenibles

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ahorrará 2.156.477,21 euros en intereses gracias a la aplicación del remanente de tesorería de 2025 para inversiones financieramente sostenibles.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado destinar 26.524.309,19 euros de superávit a inversiones, una decisión que, tal y como ha explicado la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, permitirá minorar en 12.182.754,04 euros el capital de distintos préstamos.

Solans ha destacado que el cumplimiento de las reglas fiscales por parte del Ayuntamiento de Zaragoza permite aplicar estos recursos a inversiones, en lugar de tener que destinarlos a la amortización de deuda.

"El cumplimiento de las reglas fiscales nos permite poner estos recursos al servicio de las necesidades de Zaragoza y tomar decisiones que mejoran la posición financiera del Ayuntamiento", ha señalado la consejera municipal en rueda de prensa.

La operación tiene un doble efecto positivo sobre las cuentas municipales. La reducción del capital de los préstamos permitirá generar un ahorro de 2.156.477,21 euros en intereses durante la vida de las operaciones y, al mismo tiempo, una menor imputación a la regla de gasto en los ejercicios 2026 y 2027, al destinarse a inversiones financieramente sostenibles.

De este modo, Zaragoza puede mantener su capacidad inversora y mejorar simultáneamente su posición financiera, reduciendo tanto el capital pendiente de los préstamos como los intereses asociados a estas operaciones y generando un mayor margen en la regla de gasto para los próximos ejercicios.

Entre las inversiones incluidas en la aplicación de este remanente se encuentran actuaciones de promoción y adquisición de vivienda de alquiler asequible, aportaciones a Zaragoza Vivienda, operaciones de asfaltado, obras de renovación viaria y electrificación de la flota de autobuses urbanos.

LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL PERMITE INVERTIR Y REDUCIR COSTES

El consistorio zaragozano ha cerrado el ejercicio 2025 con un superávit de 26.524.309,19 euros, en el marco de una evolución positiva de las cuentas municipales que ha permitido reducir la ratio de endeudamiento hasta los niveles más bajos desde 1986, mejorar el periodo medio de pago a proveedores y mantener la presión fiscal en mínimos.

La operación aprobada permite aprovechar esta posición financiera para seguir reduciendo los intereses de la deuda, ya que los 2,1 millones de gastos financieros que dejarán de abonarse permanecerán disponibles para las arcas municipales durante los próximos ejercicios.

Además, la menor carga financiera derivada de la amortización tendrá un efecto positivo sobre la gestión presupuestaria de 2026 y 2027, al reducir la imputación de estas operaciones a la regla de gasto.

REIVINDICACIÓN DE LA ALCALDESA

Esta decisión da continuidad a la reivindicación planteada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que los ayuntamientos con superávit pudieran disponer de sus ahorros y destinarlos a inversiones financieramente sostenibles.

Chueca ha reclamado al Gobierno de España esta posibilidad en línea con los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

La alcaldesa ha defendido, además, la necesidad de que los ayuntamientos dispusieran de la suficiente planificación y margen temporal para poder incorporar estos recursos a sus presupuestos y destinarlos a las necesidades de cada ciudad.