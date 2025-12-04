El Ayuntamiento de Zaragoza amortizará este año casi 60 millones de euros y la deuda se sitúa en 422 millones

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza amortizará este año 13 millones de euros más de lo previsto para pasar de los 46,3 millones presupuestados y ya ejecutados a los 59,3 millones porque se destinará el remanente de tesorería para amortizar la deuda tal y como autorizó el Gobierno de España en noviembre de 2025 conforme a la normativa vigente.

Con esta amortización, el Ayuntamiento tendrá una deuda bancaria total de 422 millones de euros, que respecto a 2019 --cuando el PP entra en el Gobierno de la ciudad-- supone una reducción de unos 300 millones sobre los 800 millones de deuda que había entonces y que llegó a superar los mil millones entre loa años 2015-2016.

Estos datos los ha dado conocer la consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, quien ha destacado que esta operación permite un ahorro de 1,6 millones de euros al pasar de los 15,2 previsto a los 13,6 millones definitivos. Este ahorro es fruto tanto de la bajada de los tipos de interés como de la amortización adicional con cargo al remanente.

"Esta media impacta de lleno en el presupuesto de 2025 porque se reducen los intereses y también se reduce la deuda total sobre los ingresos corrientes al bajar la ratio y tiene un impacto "positivo en 2026 con 1,2 millones de euros más de un millón de euros, más los adicionales de 2025.

Esta rebaja de la deuda se acompasa con la ejecución presupuestaria histórica en inversión que es de 84,6 millones de euros hasta noviembre de este año, un 46,6 por ciento más que en 2024. Del total, 67,2 millones estarían en el capitulo 6 y los otros 17,4 millones en el capítulo 7. "Es el mejor dato histórico de inversión en la ciudad", ha exclamado Solans.

"ALEJARSE DE LA POLÍTICA SANCHISTA"

En rueda de prensa, ha indicado que con estos datos, Zaragoza "se aleja de la política sanchista que ahoga a las arcas públicas" al diferenciar que "con Sánchez la deuda de España ha aumentado en un 34 por ciento desde 2019" al pasar de los 25.807 euros por habitante a los 34.676 euros; mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza la ha reduce en un 39 por ciento pasando en 2019 de 1.200 euros por habitante a los 730 euros.

"El Ayuntamiento de Zaragoza se aleja de la política de Sánchez que lastra las políticas municipales y la inversión para el futuro de la ciudad", recalcado Solans.

"Zaragoza se aparta de la política de chantaje a la que sucumbe Sánchez que está supeditado a beneficios ilegítimos y la estrategia es seguir con el saneamiento y reducir la deuda para aumentar la capacidad inversora para que sea una ciudad más independiente financieramente y con menos deuda para sus habitantes", ha resumido Solans.

Otro dato que ha aportado en que en 2025 se ha producido un ahorro intereses de unos 300.000 euros por lo que el cuadro de amortización de 2026 se beneficiará también al reducir más deuda y el próximo año habrá menos deuda que pagar de ejercicios anteriores.

Así, ha incidido en que a final de año en términos bancarios la deuda será de unos 422 millones de euros y "cada vez más, las cuentas están más saneadas y el ratio de endeudamiento es menor por lo que hay más margen para inversiones".

En este sentido, ha comentado que la mayor dotación de inversiones de este año ha permitido impulsar proyectos "de relevancia que estaban estancados" como la Nueva Romareda, las riberas del Huerva, el Centro Cívico Hispanidad, la Ciudad del Cine en la antigua fábrica de Giesa, o la remodelación y ampliación del albergue municipal, además de las reforma de avenidas calles, plazas y zonas verdes, junto a equipamientos deportivos