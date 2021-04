El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba facturas de alumbrado público y de FCC por 4,6 millones de euros

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado facturas por importe de 4,6 millones de euros correspondientes a finales de 2020 en concepto de alumbrado público y entre las que también se encuentra una certificación de 3,5 millones de euros de FCC medioambiente correspondiente a 2018. Han recibido el visto bueno con los votos a favor de los grupos del PP, ZeC, Ciudadanos y VOX y las abstenciones del PSOE y Podemos.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, del PP, ha comentado que el gasto extra por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha sido de 32 millones de euros y la caída de ingresos de 44 millones por lo que el impacto se ha elevado a casi 70 millones negativos, lo que ha provocado tensiones de tesorería y acudir a endeudamiento a corto plazo para pagar gasto corriente.

No obstante, ha recalcado que también hay que abonar las "grandes facturas" conforme llegan las entregas a cuenta y ha precisado que la intención es ir haciendo frente a las facturas en cuanto haya dinero en tesorería para que los proveedores cobren y minimizar el impacto de la COVID-19.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, se ha mostrado sorprendido porque hubiera facturas de octubre de 2020, pero ha reconocido que hay que atenderlas.

El portavoz del grupo de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que no es un mal endémico, sino una situación incómoda que tiene que ver con la práctica de la tesorería. Según ha expuesto, si el reconocimiento de obligación de 3,5 millones a FCC se hace más tarde, se paga entonces y mientras ese dinero se puede dedicar a ayudas directas a hosteleros o comerciantes. "Es legal y legítimo, pero no lo comparto porque se ha dado prioridad a un pago no urgente", ha afirmado.

El concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha mostrado su apoyo al reconocimiento de la obligación de 3,5 millones de euros a FCC, pero ha señalado que ha pasado más de un año en el que se podía haber pagado, cuando había más dinero.

HABER NEGOCIADO

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, de Cs, ha explicado que en 2020 se dejaron de ingresar 44 millones de euros y se hizo una "rápida" actuación. Ha agregado que en la actualidad hay problemas de liquidez y no se ha recibido ayuda de ninguna institución.

La concejal del grupo del PSOE, Ros Cihuelo, ha considerado que el Gobierno de la ciudad podía haber negociado con FCC el aplazamiento de los pagos. "El mejor director de finanzas de FCC es el Ayuntamiento de Zaragoza y cuando su presidente, Carlos Slim, ha publicado que ha quintuplicado sus beneficios, la ciudad se hunde", ha esgrimido.

Por su parte, María Navarro ha confiado en que los indicadores económicos sean mejores y ha recordado el "agujero" de 103 millones de euros que encontró el actual equipo de Gobierno PP-Ciudadanos al llegar al Ayuntamiento de Zaragoza.