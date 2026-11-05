El Ayuntamiento de Zaragoza aumenta del 10% a 15% el descuento de Volveremos y queda más de un millón de presupuesto

Archivo - Un usuario con la app de Volveremos - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza incrementa del 10 al 15 por ciento el descuento del programa 'Volveremos', que tiene activada su última campaña del año con un presupuesto total de 2,7 millones de euros, de los que quedan más de un millón de euros por consumir.

Como en las pasadas ediciones, la financiación es aportada por las dos instituciones, de tal forma que el Ayuntamiento destina 1.981.000 euros y el Gobierno de Aragón los 779.000 euros restantes, hasta sumar un total de 2.760.000 euros.

Desde el pasado 30 de octubre y hasta este miércoles, 4 de noviembre, los usuarios han recuperado el 20 por ciento de sus compras --el 10% lo aporta el ayuntamiento mientras que el otro 10% lo pone el Gobierno de Aragón--.

A partir de este viernes, y una vez acabado el saldo aportado por el Ejecutivo Autonómico para la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza incrementa el descuento del 10 al 15% para que los clientes puedan recuperar ese porcentaje de sus compras.

De la cantidad aportada por el Ayuntamiento para esta campaña, que son 1.982.143 euros, se ha consumido ya un total de 966.915 euros, por lo que todavía queda 1.015.227 euros. Además, en los monederos de la aplicación, quedan todavía por gastar 1.869.689 euros de saldo municipal en los comercios de la ciudad, a lo que hay que añadir el saldo generado por el Gobierno de Aragón.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha animado a las familias a gastar esta cantidad en los comercios de sus barrios y distrito y a no esperar al último momento, que es el 31 de diciembre. En lo que llevamos de año, el programa de Volveremos ha generado unas ventas por 50,6 millones de euros gracias a las 514.010 transacciones realizadas por 88.869 familias en 2.157 comercios de la capital aragonesa.