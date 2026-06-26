El Ayuntamiento de Zaragoza autoriza la ampliación del horario de la hostelería para los partidos de España del Mundial

La medida, solicitada por Horeca Zaragoza, permitirá a los establecimientos prolongar su apertura solo en los encuentros del combinado nacional en el Mundial 2026 y hasta la finalización de los mismos - PRENSA RFEF

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde a la ampliación del horario nocturno de la hostelería para albergar la afluencia de clientela durante los partidos de la Selección Española de Fútbol.

La medida, solicitada por Horeca Zaragoza, permitirá a los establecimientos permanecer abiertos hasta el final de los encuentros, mientras que las terrazas y veladores mantendrán su horario habitual.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una medida excepcional para ampliar el horario de cierre de los establecimientos hosteleros durante los partidos que dispute la Selección Española en el Mundial de Fútbol de 2026.

La decisión responde a una solicitud presentada por la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (Horeca Zaragoza) y permitirá que los locales permanezcan abiertos hasta la finalización de cada encuentro del combinado nacional.

El objetivo de esta autorización es facilitar que los aficionados puedan seguir las retransmisiones deportivas en bares y restaurantes, adaptando el horario de estos establecimientos a la duración de los partidos sin necesidad de interrumpir la actividad al llegar la hora habitual de cierre.

La medida se apoya en el artículo 35.4 de la Ley 11/2005 de Espectáculos Públicos, que faculta a las administraciones a flexibilizar los horarios de apertura y cierre con carácter excepcional cuando concurran acontecimientos de especial relevancia social, cultural o deportiva.

En este caso, la ampliación tendrá un carácter estrictamente puntual y solo será aplicable durante los encuentros de la Selección Española en el campeonato mundial.

El acuerdo tendrá un amplio ámbito de aplicación. Podrán acogerse a esta ampliación tanto los establecimientos hosteleros ubicados en locales de titularidad privada, independientemente de que se encuentren o no en una Zona Saturada, como aquellos que desarrollan su actividad en espacios de dominio público local, autonómico o provincial.

SIN CAMBIOS PARA TERRAZAS Y VELADORES

La resolución municipal establece, sin embargo, una limitación expresa para compatibilizar el seguimiento del Mundial con el descanso vecinal. El Ayuntamiento ha excluido de esta ampliación horaria a todas las terrazas y veladores de la ciudad, que deberán respetar el horario de cierre fijado en sus autorizaciones habituales.

La restricción afecta a cualquier terraza, con independencia de si se ubica en dominio público o privado, o en espacios de titularidad privada y uso público. De este modo, únicamente podrán prolongar su actividad los espacios interiores de los establecimientos.

Además, el Consistorio recuerda que la autorización extraordinaria no modifica el resto de condiciones de funcionamiento de los negocios. Durante el tiempo adicional de apertura, los locales deberán respetar las limitaciones técnicas establecidas en su licencia, especialmente en lo relativo al aislamiento acústico y a las condiciones de emisión de ruido.

La resolución también incluye a aquellos establecimientos cuyo título habilitante limita habitualmente su actividad entre las 8.00 y las 22.00 horas por encontrarse junto a viviendas residenciales y disponer únicamente del aislamiento acústico mínimo previsto en la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.

CONTROL DURANTE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la autorización y evitar incidencias, el Ayuntamiento ha comunicado la resolución a los establecimientos afectados, al Servicio de Disciplina Urbanística y a la Policía Local, que velarán por el correcto desarrollo de la medida.

De este modo, Zaragoza permitirá que los aficionados disfruten de los partidos de la Selección Española en los establecimientos hosteleros durante el Mundial de 2026, al tiempo que mantiene las restricciones sobre terrazas y veladores para preservar el descanso de los vecinos.