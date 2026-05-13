El Ayuntamiento de Zaragoza capta 400.000 euros para eficiencia energética y llega a los 125 millones de fondos UE

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha captado 400.000 euros nuevos para mejora de la eficiencia energética de varios edificios municipales, lo que eleva hasta los 125 millones de euros logrados por concurrencia competitiva de los fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sitúa a la capital aragonesa como la segunda ciudad más beneficiada después de Madrid.

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha calificado de "positiva" esta noticia positiva porque la resolución favorable del IDAE --Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía-- del importe de 399.960 euros permitirá financiar actuaciones que cuestan 907.326,66 euros, que es un 44 por ciento del coste total. Además, el plazo de ejecución de estos fondos se amplía de 2026 a 2028.

Estos casi 400.000 euros se destinarán a cuatro infraestructuras municipales que podrán sustituir el uso de combustibles fósiles por energía eléctrica --bomba de frío y calor-- en las instalaciones que forman parte de la estrategia municipal de sosteniblidad y en línea con el Componente 7 de estos fondos europeos orientado a la integración de las renovables y al impulso de la transición energética.

Su aplicación permitirá aumentar la calidad, el bienestar, no solo de los empleados públicos que trabajan en estas instalaciones, sino también en el conjunto de los usuarios y contribuirá a que en el conjunto total de la energía que consume el Ayuntamiento de Zaragoza vaya por esa senda de "conseguir la neutralidad climática y contribuir a que la factura energética sea más competitiva y en términos presupuestarios pues que consuma menos crédito", ha razonado.

LOS EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos que se beneficiarán son Zaragoza Joven --la antigua azucarera-- que contará con una ayuda de 281.400 euros para un proyecto que asciende a 301.157 euros, que es "casi el 93 por ciento, ha hecho notar Solans; la Junta Municipal de Miralbueno contará con 15.000 euros de los 39.957 euros --el 37 por ciento-- que cuesta la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones.

Los otros dos son la escuela infantil 'La Piraña', cuyo proyecto de mejora asciende a 526.228 euros y tendrá 84.060 euros de fondos UE, que es el 15 por ciento; y a las oficinas de la zona 5 de Vialidad y Aguas, situadas en Vía Hispanidad, se destinarán 18.900 euros de fondos europeos para un proyecto que cuesta 38.982 euros, rozando el 47 por ciento.

En conjunto, las actuaciones alcanzarán una potencia total instalada de 665,60 kilovatios, "contribuyendo a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a avanzar en los objetivos climáticos marcados por la Unión Europea", ha precisado Solans.

En rueda de prensa, ha destacado que estas actuaciones se suman a las ya emprendidas por el Ayuntamiento en el transcurso de esta iniciativa de captación de fondos europeos asociados a la mejora de la eficiencia energética.

Se trata de las actuaciones llevadas a cabo en la central fotovoltaica de autoconsumo en el depósito de agua de Las Canteras; la Celda del Prior en el barrio rural de La Cartuja; la mejora de la eficiencia energética en la Torre de Santa Engracia; el Museo Pablo Gargallo; y las actuaciones previstas en eficiencia energética en Distrito 7 en la antigua fábrica de Giesa.

"No son actuaciones aisladas o casuales --ha puntualizado--, sino que realmente obedece a un plan en el Ayuntamiento de Zaragoza por llevar a cabo inversiones inteligentes, alineadas con los objetivos europeos y que permiten, cuando se identifican las subvenciones, tener un plan previsto para poder adaptarlas en tiempo récord y alcanzar ese ratio de éxito".

NUEVOS FONDOS

Sobre la posibilidad de captar nuevos fondos europeos, Blanca Solans ha manifestado que "desde luego" hay todavía oportunidades de mejorar subvenciones asociadas a la eficiencia energética para comentar que el ayuntamiento ha concurrido a otras convocatorias que tienen que ver con otras instalaciones municipales y que están pendientes de resolución.

"Me gustaría --ha trasladado Solans-- que el IDAE fuera igualmente sensible a nuestros proyectos, que los enfocara con esta voluntad constructiva que ha tenido y que vea en el Ayuntamiento de Zaragoza y también la ministra a un aliado para mejorar la marca España en estos proyectos de eficiencia energética".

CRÍTICAS DE ALEMANIA

Respecto a las críticas de la prensa alemana por el mal uso de los fondos europeos reconocidos a favor del Gobierno de España que podría haber gastado una parte en el pago de pensiones, Solans ha recalcado que "Zaragoza no tiene nada que ver con la imagen que está trasladando el Gobierno de España respecto a la ejecución o a la falta de transparencia respecto a la aplicación de los mismos".

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido una actitud "siempre activa y responsable en identificar" todas las convocatorias que podían ser compatibles con los proyectos a ejecutar y ha destacado que la ratio de ejecución es "muy satisfactoria a pesar de las dificultades, inconvenientes y la burocracia que lleva consigo el poner en marcha este tipo de iniciativa".

Ha elogiado estos fondos europeos porque han permitido contribuir a "mejorar" la competitividad de Zaragoza y los indicadores presupuestarios y financieros desde su aplicación en 2021.

"Frente a lo que en algunos países piensan de cómo el Gobierno de España utiliza los fondos europeos, en el Ayuntamiento de Zaragoza los hacemos de una forma transparente, responsable y sobre todo porque esto contribuye a que nuestro presupuesto sea más eficaz, hace que tengamos una margen fiscal que permita no subir impuestos a los zaragozanos y, además, contribuye a mejorar la capacidad inversora de la ciudad", ha incidido.