El Ayuntamiento de Zaragoza cierra 2025 con un parque público de alquiler de 2.611 viviendas

El concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado 2025 gestionando un parque público de alquiler de 2.611 viviendas --de las que 1.955 son de propiedad municipal y 656 procedentes de propietarios particulares a través de diversos programas--, que dan cobertura a casi 6.000 ciudadanos.

De ellas, el 95% están habitadas y el 5% restante están siendo acondicionadas para incorporarse al mercado, ha indicado en rueda de prensa el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo.

Además, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha gestionado en 2025 77 nuevos accesos, que suman ya 883 unidades familiares atendidas desde el año 2020.

De los accesos del último año, 41 corresponden a nuevas demandas de vivienda y el resto, a programas específicos de alojamiento, como Alojamientos Universitarios, Comparte Vida o el Programa de realojo por siniestros.

En cuanto al procedimiento de adjudicación, consiste en asignar las viviendas a las unidades de convivencias inscritas, teniendo en cuenta diversas circunstancias, como las características de ledificio, del piso o de la propia unidad familiar, en especial la antigüedad en la demanda de vivienda.

GESTIÓN SOCIAL

En lo que respecta a la gestión social, Rodrigo ha señalado que el programa municipal de Emergencia Habitacional ha experimentado un incremento del 105% en el número de viviendas, pasando de 56 en 2020 a 115 en la actualidad, de las que 41 son de gestión directa y otras 74, a través de entidades sociales para diferentes proyectos de inserción.

Otras 33 corresponden a convenios con otros servicios municipales para atender demandas específicas de situaciones concretas: nueve cedidas al Servicio Municipal de Mujer e Igualdad, tres al Albergue Municipal, 14 tuteladas en colaboración con Casa Amparo para mayores de 65 años y un programa temporal de realojo para situaciones de emergencia y siniestros con capacidad para siete unidades familiares.

PROGRAMA PARA UNIVERSITARIOS

En lo que a los programas universitarios se refiere, en el año 2025 se han gestionado 48 plazas, fundamentalmente para estudiantes de grado, máster y doctorado, en 16 viviendas. El 66,7% de estos estudiantes es de procedencia internacional y la renta que está pagando está entre los 60 y los 200 euros mensuales.

A ello hay que sumar las becas de alojamiento en las residencias, de las que se han beneficiado diez estudiantes, que pagan una media de 50 euros al mes y, a cambio, realizan distintas actividades de voluntariado, principalmente con inquilinos de viviendas sociales del entorno.

CAPTACIÓN DE VIVIENDA PARTICULAR

En relación a los programas encaminados a que los propietarios particulares cedan sus propiedades para que la gestión del arrendamiento corra a cargo de Zaragoza Vivienda, el edil ha expuesto que, el principal, el Alquila Zaragoza (ALZA) recibió 109 nuevas viviendas cedidas y tiene ahora en trámite otras 108 --el 60% de ellas se suelen incorporar al programa--. En total, han gestionado 1.162 solicitudes y 376 pisos están ya operativos.

En estas casas, la renta media que pagan los inquilinos, sin contar la comunidad de propietarios, es de 549 euros al mes, con una superficie media de las viviendas de 65 metros y con unos ingresos medios por unidad familiar que rondan los 18.000 euros anuales. "Son personas que pagan unas cuotas que se adaptan de una manera muy particular a sus situaciones y nadie paga más del 20% de sus ingresos netos", ha destacado, agregando que el 60% de ellos reciben ayudas.

Ha recordado también que a ellas hay que añadir otras 319 viviendas procedentes de anteriores programas de captación municipales.

"Son datos que son muy reveladores, son datos muy satisfactorios y nos permiten avanzar en la idea de que para el Ayuntamiento de Zaragoza es muy importante la vivienda pública", ha remachado José Miguel Rodrigo.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS

Por último, se ha referido a las más de 2.700 viviendas de alquiler asequible que están en marcha en la ciudad, de las que el 69%, más de 1.700, está en construcción o finalizando.

En este punto, hay cuatro líneas: el Plan Aragón Más Vivienda, el Plan Especial de Vivienda en Zamoray-Pignatelli, los fondos Next Generation y diferentes promociones de nueva creación de Zaragoza Vivienda.

El Plan Aragón Más Vivienda recoge 2.051 pisos --608 en Valdespartera y Actur, 640 en Miralbueno y Rosales del Canal, 400 en Picarral y avenida Cataluña y 404 en Parque Goya--.

Con financiación de los fondos next Generation hay en construcción 112 pisos en Las Fuentes, 58 en San José, 23 en El Rabal y 191 en Valdefierro.

El Plan Especial Zamoray-Pignatelli contempla 125 nuevas viviendas, de las que 26 están en construcción, 20 se obtendrán mediante rehabilitación y otras 80 se levantarán desde cero en diferentes solares.

En último lugar, la sociedad municipal prevé incorporar otras 145 viviendas de nueva creación: 32 en Torrero, 37 en Miguel Servet, 13 en El Rabal, 27 compradas en Oliver, 18 con una permuta en El Rabal y otras 18 en Valdefierro.

El concejal ha comparado estos datos con los de anteriores gobiernos autonómicos, con 86 viviendas en toda la Comunidad en las anteriores legislaturas socialistas, o las "cero viviendas" durante el gobierno de ZeC en el Ayuntamiento.