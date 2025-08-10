El Ayuntamiento de Zaragoza construirá en 2026 un nuevo punto limpio fijo en el Polígono Empresarium

Archivo - Punto limpio móvil de Zaragoza, en la calle Alfonso. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa contará, en el verano de 2026, con un nuevo punto limpio fijo en el Polígono Empresarium, después de que el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza aprobara un proyecto, que ya ha salido a exposición pública, en sustitución al que estaba inicialmente previsto en el paseo Echegaray y Caballero, junto al Tercer Cinturón.

El estudio en profundidad de esa parcela reveló complicaciones importantes por el paso de algunas tuberías de gran relevancia, por lo que el Consistorio ha decidido establecer las instalaciones en el Polígono Empresarium, concretamente entre las calles Sisallo y Romero.

El presupuesto de licitación será de 479.441,37 euros --IVA incluido-- y cuenta con una subvención de fondos europeos del programa FEDER Aragón 2021-2027 por valor de 284.984,39 euros.

El nuevo punto limpio se sumará a los otros cuatro ya existentes: prolongación de Gómez Laguna --frente la Cooperativa del Taxi--, Polígono de Cogullada, Torrero y Valdespartera. Además, están disponibles los Puntos Limpios de Proximidad y los Puntos Limpios Móviles.

CÓMO FUNCIONAN LOS PUNTOS LIMPIOS

Un punto limpio es un lugar donde los vecinos pueden desprenderse gratuitamente de determinados tipos de residuos domésticos, con el fin que estos puedan recibir un tratamiento de reciclado y así evitar contaminar el medioambiente.

Los puntos limpios sólo admiten residuos generados por particulares y no se pueden verter residuos peligrosos, con la excepción de las pilas usadas.

Si el usuario va a depositar más de un elemento, lo deberá hacer por separado para poder depositarlo en el contenedor correspondiente, así como cumplimentar un documento.

Se pueden llevar escombros --máximo 10 sacos pequeños de hasta 60 litros--, chatarra y metales, aparatos de frío y calor --frigoríficos, aire acondicionado o radiadores, máximo uno de cada tipo por usuario y día--, grandes electrodomésticos --máximo uno por persona y día--, aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, monitores y pantallas, textiles y calzado, muebles y enseres, papel y cartón, envases de vidrio, envases ligeros, pilas, sistemas informáticos y de telefonía, aceites domésticos, lámparas y bombillas --cinco por usuario y día--, madera y cápsulas de máquinas domésticas y expendedoras de café.

Por el contrario, no se pueden llevar baterías y aceites de coche, tonners, sprays, pintura, basura o cualquier residuo peligroso.