El Ayuntamiento de Zaragoza construirá un canal que podrá evacuar el doble de agua de la tormenta del 6 de julio

ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza construirá en el barranco de la Muerte un canal perimetral que permitirá salvaguardar el CEIP María Zambrano, el centro comercial y la comisaría de la Policía Local en Parque Venecia, ya que podrá evacuar hasta el doble de agua que cayó el 6 de julio, cuando se registraron 54 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

Esta es una de las medidas complementarias al muro perimetral que ha construido este verano el Gobierno de Aragón en torno al colegio para reforzar la seguridad y que ha dado a conocer el consejero municipal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, al disponer de los informes municipales sobre los riesgos de inundación del barranco de la Muerte. Ha estado acompañado por el coordinador general de la Consejería municipal, Julio López; y uno de los miembros de Spesa Ingeniería, la consultora encargada de los estudios, Eduardo Lastrada.

El consejero municipal de Infraestructuras, Víctor Serrano, ha comentado que dichos informes definitivos tras la tormenta del 6 de julio buscan proteger no solo el equipamiento "más sensible" como es el CEIP Maria Zambrano, sino la salvaguardia del Tercer Cinturón.

Los estudios se han encargado teniendo en cuenta a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la que "se le ha mantenido informada" ha subrayado.

Entre las medidas realizadas ha contado que se han instalado unos sensores en el cauce del barranco y están en fase de conectividad con los servicios de emergencia y los sistemas de Protección Civil. Además, se ultiman las tareas para iniciar, en breve, el cambio de bocas de colectores, pasando de un diámetro de 1.200 a 1.800 milímetros, lo que "disminuiría el riesgo de taponamientos, siendo una actuación relativamente sencilla".

La medida mas importante que se acometerá por urgencia es el canal perimetral complementario al muro del centro escolar que hizo el Gobierno de Aragón y que el Ayuntamiento de Zaragoza lo proyectará hasta el Tercer Cinturón.

El muro perimetral ya realizado impide que en el CEIP María Zambrano entre agua en caso de que se reprodujera una tormenta igual a la del 6 de julio.

Si lloviese de forma más torrencial, una T500, que es el doble de volumen de agua en metros cúbicos de la tormenta del 6 de julio con la construcción del muro y del canal perimetral quedan salvadas las infraestructuras aguas abajo y la afección principal llegaría al Tercer Cinturón. Por ello, se trabaja con el Cuerpo de Bomberos para que con los sensores de aguas arriba se pueda cerrar el Tercer Cinturón con antelación suficiente para evitar catástrofes, ha confiado.

Asimismo, se prevén otras medidas para proteger los equipamientos mediante diques que laminen el agua que llega con gran intensidad y para ello se trabaja con la CHE para consensuar las medidas.

EL CANAL

El canal perimetral previsto tendrá unos 18 metros de ancho por unos 2 metros de alto por 360 metros de largo y se integrará para que sea una vía de comunicación de los caminos y permita "cierto paseo peatonal en condiciones de tiempo seco".

La intención es que se construya a la mayor brevedad porque el muro del Gobierno de Aragón "ya da proyección para lo que pasó el día 6 de julio y el Ayuntamiento busca protección para el doble". "Con lo que hay ya hay seguridad, pero se quiere reforzar para dar tranquilidad a la comunidad educativa y al barrio", ha abundado Serrano.

El muro del Gobierno de Aragón aporta seguridad ante un fenómeno como el que se produjo y el Ayuntamiento de Zaragoza reforzará esa seguridad con la ampliación de ese muro hasta los límites del cuartel de la Policía Local con el Tercer Cinturón

Serrano ha sintetizado que las obras a acometer o realizadas son la laminación del barranco de la Muerte, dotar de sensores para activar el Plan de emergencia con previsión suficiente para adoptar medidas de seguridad suficientes y que el Ayuntamiento de Zaragoza "con rigor y los informes necesarios tome las actuaciones precisas para proteger el barrio y con especial seguridad los alumnos del María Zambrano".

Ha incidido en que una vez realizados los estudios es "ahora cuando se pueden saber las infraestructuras necesarias que hay que acometer con mayor seguridad".

Ha precisado que los sensores ya están instalados y la sustitución de tuberías de 1,20 por 1,80 metros, a falta de recibir el material será de forma inmediata por Ecociudad; mientras que para la canalización perimetral al Tercer Cinturón se contratarán por emergencia lo que supone que como en 3 semanas o un mes estará el proyecto se procederá entonces a adjudicar la obra y "seguro que la CHE lo autorizará en tiempo récord para atender esa urgencia", ha añadido.

Sobre la probabilidad de que este fenómeno meteorológico se vuelva a producir ha preferido no comentar "algo que la ciencia dice que son conjeturas y la estadística es una ciencia no exacta". Ha indicado que el ayuntamiento, atendiendo a las nuevas realidades del planeta con estos fenómenos meteorológicos que no se conocían, obliga a reforzar la seguridad con los medios que se tienen". A su parecer, la T500 se tiene que actualizar porque llueve de forma diferente y ese periodo igual no es el que se tendría que aplicar .

Esta medida supone una zona afectada por la inundación de un periodo de retorno de 500 años tiene una probabilidad del 4,9 por ciento de verse inundada en un periodo de 25 años consecutivos y de un 9,5 por ciento de inundarse en 50 años consecutivos.

El coste del muro perimetral y la canalización son 1,8 millones de euros que son las obras urgentes en las que no se incluye la laminación del barranco de la Muerte aguas arriba.

ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR

Uno de los miembros de la consultora Espes Ingeniería, Eduardo Lastrada, ha explicado que el informe se ha realizado por un equipo multidisciplinar con un estudio geomorfológico sobre la génesis y evolución el barranco de la Muerte, además de un "exhaustivo" estudio meteorológico que ha contado con la colaboración de AEMET.

También incluye un estudio hidráulico completo y se ha ido al detalle superior a otros ríos por la "complejidad" de este caso en el que ha colaborado la CHE.

Eduardo Lastrada ha informado de que se ha hecho un estudio gemelo digital al modelo pluviométrico o hidráulico en el que se introduce la lluvia y se reproduce el evento que hubo el 6 e julio y que fue excepcional por la intensidad máxima por su duración de 40 minutos y por la extensión. "Esta doble combinación, precisamente, es lo que lo hizo excepcional", ha remarcado.

Con estas medidas se pueden "minimizar" los elementos vulnerables como el CEIP Maria Zambrano y colocar diques de laminación en los accesos al barrio y la Z-30. El diseño de estas medidas se ha hecho con el nivel de seguridad que exige la normativa para todo el territorio de España, ha concluido.