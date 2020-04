El Ayuntamiento de Zaragoza convoca el concurso juvenil en Instagram '#CambiaelMuseo'

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza ponen en marcha, a partir de este miércoles, 8 de abril, y hasta el próximo 18 de mayo, la actividad '#CambiaelMuseo'. Se trata de un concurso juvenil en Instagram, que cuenta con la con la participación de los museos municipales de la Ruta de Caesaraugusta y Pablo Gargallo, y con la colaboración del Museo Goya-Colección Ibercaja, CaixaForum Zaragoza y Escuela Museo Origami.

Está dirigido a creadores de entre 14 y 35 años con el objeto que estos versionen libremente mediante diseños, ilustraciones, pinturas, collages, animaciones o cualquier otro género de las artes visuales que se puedan plasmar en formato digital, una serie de cuadros e imágenes que forman parte de la colección de algunos museos de Zaragoza.

Entre sus objetivos está fomentar la cultura y el patrimonio de las salas expositivas de la ciudad a la juventud, así como ofrecer un espacio de creación a jóvenes artistas y apoyar su difusión a través del uso de las redes sociales, medios que se han convertido durante el actual estado de confinamiento en importantes herramientas de comunicación para la ciudadanía.

Se admitirán en el concurso trabajos realizados por una persona o por conjuntos o colectivos artísticos, y se permitirá la presentación de varias versiones por artista, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

Para participar sólo es necesario publicar la obra a través de un perfil de Instagram con el hashtag '#cambiaelmuseo' mencionando a las cuentas '@zmuseos' y '@juventudzaragoza', y poniendo tanto el título de la obra creada como en la que se basa. En la página web 'www.zaragoza.es/cambiaelmuseo' es posible descargar las obras versionadas, así como obtener toda la información del concurso.

Un jurado valorará las obras que resulten admitidas teniendo en cuenta la originalidad y la calidad estética en su ejecución y se otorgarán un total de tres premios de 500 euros cada uno.

Las obras que podrán ser versionadas y los museos participantes son: Aguadoras, 1925. Pablo Gargallo --Museo Pablo Gargallo--; Capricho 43, El sueño de la razón produce monstruos, 1799. Francisco de Goya y Lucientes --Museo Goya. Fundación Ibercaja, Zaragoza--; Cabeza de princesa Julio-Claudia. Caesaraugusta, S I d.C --Museo Teatro Caesaraugusta--.

También se incluyen las obras Azulejo asirio. Palacio noroeste, Nimrud (Irak). 845-850 a. C. Azulejo de arcilla vidriada. The Trustees of the British Museum --CaixaForum Zaragoza--; Retrato de Casta Álvarez y Barló, 1875. Marcelino de Unceta y López --Ayuntamiento de Zaragoza--; y Le Vieux Roi. La Communauté de l' Anneau, 2009. Éric Joisel --Escuela Museo Origami Zaragoza--.

Las bases de este concurso se encuentran publicadas en la web municipal 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/1621'