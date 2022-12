El Ayuntamiento de Zaragoza crea una Zona de Bajas Emisiones provisional desde la calle San Vicente de Paúl a Mayoral

ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza, PP-Cs, ha aprobado una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) provisional en el distrito del Casco Histórico, que comprende todo el cuadrante interior desde la calle San Vicente, paseo Echegaray y Caballero, Coso, Conde Aranda y Mayoral.

Se trata de una primera fase de intervención con la que el Ayuntamiento de Zaragoza cumple el triple objetivo de ajustarse a la normativa nacional que obliga a crear estas zonas de acceso restringido a vehículos, evitar la pérdida de fondos económicos europeos vinculados a la reducción de emisiones a la atmósfera, y concienciar a los ciudadanos de forma gradual para que sepan quiénes pueden acceder y quienes tienen el paso restringido, ha detallado la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca.

Esta aprobación de la ZBE provisional es para dar cumplimiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética --que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer esas zonas de acceso restringido-- y ante de entrada vigor del real decreto que la regula que será este jueves, 29 de diciembre, hay 18 meses para adaptarse y crear la ZBE definitiva mediante una ordenanza municipal que la regule.

En esta ZBE provisional solo podrán acceder los vehículos con etiqueta ambiental B, C, ECO y CERO, además de ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal; vehículos asociados a propietarios, arrendatarios de viviendas, garajes, locales comerciales; a repartidores de mercancías, montadores, de mudanzas, de obras, nupciales y funerarios; vehículos sanitarios, de emergencias, cuerpos de seguridad y servicios públicos; así como a aquellos coches oficiales y que accedan a zonas de estacionamientos

de hoteles, hostales, hospitales y aparcamientos públicos o privados en régimen de rotación; y a todos aquellos autorizados por el ayuntamiento.

En rueda de prensa, Chueca ha informado de que la señalética indicará a quienes quieran acceder sin cumplir los requisitos que no puede entrar y si hay Policía Local le conminará desistir, pero los agentes no podrán sancionar porque todavía no hay ordenanza que la regule. La señalética horizontal y vertical ya se ha instalado por el Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento conforme a la instrucción MOV 3/21 de la Dirección General de Tráfico.

Esta ZBE provisional es para cumplir la Ley que entra en vigor el 1 de enero y "no poner en riesgo ningún fondo o caer en incumplimientos", ha puntualizado Chueca.

DIDÁCTICO

Por ello, en esta fase inicial no se sancionará y se actuará de forma didáctica para que los ciudadanos se vayan adaptando a este ámbito y, mientras, tener tiempo para regular, vía ordenanza, las sanciones. La señalización será por fases que se ampliará según se familiaricen los ciudadanos y al tiempo que se produce la transición en el parque automovilístico, ha argumentado Chueca.

Asimismo, el Ayuntamiento pondrá en marcha campañas informativas que expliquen el alcance de la norma aprobada por el Gobierno de España, así como de la nueva ZBE provisional.

La finalidad es mejorar la calidad del aire y luchar contra el cambio climático y además de la ZBE se tomarán más medidas, ha avanzado.

Chueca ha relatado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se había pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un decreto que regule la citada Ley porque afecta a más de 150 municipios de España de más de 50.000 habitantes.

Hoy ha entrado en vigor el Real Decreto y, por ello, se ha creado la ZBE provisional que afecta al casco urbano para tener tiempo de transición hasta aprobar la ordenanza que regule el tráfico y las restricciones a la movilidad y poder aplicar las sanciones, ha explicado Chueca.

INSEGURIDAD JURÍDICA

En este sentido, ha criticado que esta situación ha creado "inseguridad jurídica por la pésima gestión del Gobierno de España, que desde mayo de 2021 lo podría haber regulado y hasta ahora no ha habido clarificación".

"Lejos de ayudar a los ayuntamientos --ha lamentado-- el Gobierno de España, y, en concreto, la ministra Teresa Ribera ha desoído al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que le ha pedido reuniones y una moratoria, pero no le ha atendido y dos días antes de la entrada en vigor de la Ley sacan un decreto ambiguo y dan un plazo de 18 meses".

Zaragoza ha demostrado el compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y, por eso, forma parte de las 100 ciudades de Euros climáticamente neutras en 2030.

Además, se ha trabajado para cumplir el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y electrificar la flota de autobús para alcanzar el objetivo de reducción de gases contaminantes.

En la mejora de la calidad del aire se han implantado múltiples medidas y en un plazo más corto está la renovación de la flota de autobuses que supone un ahorro de 620.000 toneladas de CO2 que no emiten a la atmósfera. "La ciudad no tiene un problema de calidad del aire como Barcelona o Madrid y no ha habido episodios de alta contaminación, además de que se cumplen los indicadores de reducción de gases contaminantes", ha concluido Chueca.