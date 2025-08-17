El Ayuntamiento de Zaragoza desactivará el Plan de Emergencias Municipal este lunes ante las previsiones de la Aemet

Archivo - Termómetro marca 40º, en paseo de la Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza desactivará el Plan de Emergencias Municipal (PEMUZ) este lunes, 18 de agosto, a partir de las 08.00 horas, ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Plan de Emergencias Municipal se activó la medianoche del pasado jueves ante la ola de calor prevista que ha registrado temperaturas superiores a los 40 grados.

De esta manera, el viernes, sábado y domingo las piscinas municipales han ofrecido precios más económicos para paliar las elevadas temperaturas.

De hecho, los termómetros han oscilado entre los 40 y los 42 grados de máxima, sin bajar de los 22 grados de temperatura de mínima, que ha supuesto varias noches tropicales consecutivas.