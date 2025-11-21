El Ayuntamiento de Zaragoza destina 380.000 euros para plantar 140 árboles en barrios rurales y mejorar el riego

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, ha iniciado la inversión de más 380.000 euros en mejorar las zonas verdes de distintos barrios rurales en los que se plantarán 140 ejemplares, principalmente de moreras, además de que se mejorarán los sistemas de riego y las zonas de parques infantiles.

Esta inversión procede de un acuerdo entre el Gobierno de Zaragoza y el grupo municipal de Vox y la cuantía sale de procede de remanentes de otras actuaciones de Movilidad y Medio Ambiente. En concreto la mayor partida, 300.000 euros, es un remanente de la ampliación del horario del tranvía que no ha sido necesario utilizar ese dinero y se ha reubicado en el arbolado de los barrios rurales.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; y el concejal del grupo municipal de Vox, David Flores, han presentado esta iniciativa para avanzar en la renaturalización de Zaragoza y en este caso de va a intervenir en unos 20.000 metros cuadrados de zonas verdes.

En rueda de prensa, Tatiana Gaudes ha destacado que "gracias a esta modificación presupuestaria a iniciativa de Vox se aumentan las zonas verdes en los barrios rurales de Zaragoza".

Así, ha recordado que esta iniciativa se suma a los 2.000 nuevos árboles que ha supuesto una inversión de un millón de euros, junto con la partida de 200.000 euros propuesta por Vox para que haya más árboles en la ciudad.

También se ha referido a la reciente presentación de un contrato por el que se invertirá en los próximos años 8 millones de euros para el control de calidad de las zonas verdes, para el control de calidad del arbolado y también para los juegos infantiles.

Además, hace poco se presentaban las nuevas intervenciones urbanas en el Bosque de los Zaragozanos con "hasta seis nuevos espacios de oportunidad en los que se van a plantar en la ciudad".

COMPROMISO

El concejal del grupo municipal de Vox, David Flores, ha destacado el "compromiso" de Vox con la renaturalización de la ciudad y en este caso en los barrios rurales.

Ha aludido al "conflicto" entre la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que la institución provincial "no aporta fondos y, para paliar esa carencia Vox, dentro de los acuerdos presupuestarios, ha propuesto una partida de un millón de euros, y ahora estos otros 380.000 euros de remanente de otras actuaciones de movilidad y medioambiente".

La plantación será de forma inminente porque "es el momento y conforme el calendario de las contratas se incluirá", ha indicado Tatiana Gaudes para apuntar que en las calles de la ciudad se puede ver estos días que se están incorporando nuevos árboles porque "es el momento preciso en el que hay que hacerlo ahora". Por tanto, la orden de trabajo ya está dada y será la logística de la contrata la que decida cuando le va mejor, ha puntualizado.

Gaudes ha informado de que se plantará en espacios que ya conforman un zona verde, pero hay falta de más arbórea. Se intentará que en aquellas zonas en las que ha habido que apear algún árbol o se ha producido una pérdida de algún árbol en los últimos años se compense con estas unidades.

"También tenemos que ser conscientes --ha dicho Gaudes-- de que llevamos la adecuación de riego, la reposición en algún caso, y si hay alguna zona infantil más deteriorada también se actuará. Al final es sumar árboles, pero también mejorar las zonas verdes en los entornos rurales y habrá espacios en los que se plantará un árbol nuevo y habrá otros espacios en los que será un árbol que se reponga".

UBICACIONES

David Flores ha añadido que en la Comisión de Movilidad y Medioambiente de este viernes se ha hablado de que "hay que tener en cuenta que un árbol no es parte del mobiliario urbano, no es un ser inerte, es un ser vivo que tiene una serie de condicionantes tanto de ubicación, como de tiempo y cuidados".

Todos esos aspectos se tiene que tener en cuenta a la hora de elegir el momento la ubicación y que el árbol "es un ser vivo y no es una farola por lo que hay que tener en cuenta todas las condiciones todos los condicionantes que influyen a la hora de decidir el momento y el lugar", ha abundado David Flores.

Las ubicaciones concretas en las que se va a trabajar se localizan en el barrio rural de Casetas en la avenida de Logroño y plaza José de Las Heras; en Garrapinillos en la zona verde junto al Camino de la Linde; en Juslibol/El Zorongo en la calle El Campamento; en Montañana en el Parque de Montañana; y en Monzalbarba en la acequia de Quinto y calle Mosén Marín.

En Movera se ha elegido la instalación Deportiva; en Peñaflor en la calle del Paso; en San Gregorio será en el Parque San Gregorio, en San Juan de Mozarrifar en la calles Almud, La Arroba y Las Moreras; en La Cartuja en el Parque Huerto del Frisón; en Alfocea en el Mirador de Alfocea; en Torrecilla de Valmadrid en la plaza de la Concordia; y en Venta del Olivar en el camino del Tomillar.