El Ayuntamiento de Zaragoza distribuye 315.322 euros para mejoras de tres polígonos industriales privados

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha distribuido 315.000 euros para acometer mejoras en tres polígonos industriales privados, tras resolver la convocatoria de este año fruto de un acuerdo, por segundo año consecutivo, entre el Gobierno de la ciudad y el grupo municipal de Vox.

El resultado de esta iniciativa lo han dado a conocer el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano; y el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, quienes han destacado la sintonía en este acuerdo que ha cumplido su segunda edición y que está recogido en el presupuesto de 2025.

"Para 2026 lo contaremos cuando, si se cierra, que esperemos que sí" ha comentado Serrano en respuesta a si se renovará este convocatoria. "Estoy seguro de que el interés, tanto del Gobierno de la ciudad como del grupo municipal de Vox es ese, que sigamos en esta línea", ha apostillado Serrano. "Esta partida no será un escollo para alcanzar acuerdos", ha zanjado Julio Calvo.

En rueda de prensa, Víctor Serrano, ha explicado que estas ayudas van dirigidas a todo lo relacionados mejoras a la accesibilidad, los viarios, viales, la señalización tanto horizontal como vertical de los polígonos, que "es muy necesario, y así lo han venido reclamando", y también con la red de distribución de agua, sustituyendo todas tuberías de saneamiento.

Serrano ha subrayado que durante décadas, hasta el año 2019 "no se invertía" en los polígonos industriales, cuando en el mandato anterior se alcanzan acuerdos presupuestarios con el grupo municipal de Vox para mejorar las partidas relacionadas con las "propias obligaciones públicas", en polígonos de titularidad pública por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y además, desde 2024 se alcanza la posibilidad de intervenir en aquellos polígonos industriales de titularidad privada.

ACUERDO RÁPIDO

Con este acuerdo, desde 2024 se lanza una convocatoria de ayudas para que los polígonos privados presente proyectos que por concurrencia competitiva aspiran a ser elegidos para tener esa aportación económica del Ayuntamiento que complemente la que ellos aportan, además de que también se encargan de elaborar los proyectos y la dirección técnica.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha hecho notar que la comparecencia conjunta de ambos obedece a que este es uno de los asuntos en los que "más rápidamente" se ha puesto de acuerdo el Gobierno de la ciudad y Vox.

"Siempre, cuando han empezado las negociaciones presupuestarias ha habido temas en los que ha habido largas discusiones, desencuentros, hasta que hemos conseguido ponernos de acuerdo, pero en la promoción y arreglo de los polígonos industriales lo cierto es que siempre ha habido un acuerdo yo diría que inmediato entre el grupo municipal popular y el de Vox", ha comentado Julio Calvo.

También ha coincidido con Víctor Serrano en criticar que durante muchos años en el presupuesto se incorporaba una partida "simbólica" de 50 euros que todos los años se quedaba sin ejecutar tanto para los públicos como privados.

Al respecto, ha citado el ejemplo de que cuando acudió al polígono de Malpica, hace unos años a requerimiento de los empresarios pudo comprobar que la señalización horizontal en las rotondas "era todavía la que había hace 40 ó 50 años, es decir, con los ceda el paso dentro de las rotondas" con el consiguiente "peligro" para la circulación, pero era la "prueba evidente de que durante décadas no se había invertido absolutamente nada en los polígonos".

Calvo se ha felicitado de que en la actualidad esa señalización horizontal "se ajusta" a la que obliga el Código de la Circulación y el Reglamento de Tráfico de España, pero "esa es la prueba evidentemente de que se había hecho muy poco".

LOS POLÍGONOS Y SUS PROYECTOS

En esta edición, se ha aprobado conceder a la Comunidad de Propietarios del Polígono Molino del Pilar una subvención por importe de 120.000 euros, lo que supone sufragar el 76,53 por ciento de un proyecto cuyo presupuesto global es de 156.803,52 euros, IVA incluido.

En concreto, realizarán actuaciones relativas a mejora del drenaje del viario público y a la accesibilidad peatonal, se instalarán más puestos de carga y descarga, y se sustituirán antiguas luminarias por nuevas de tecnología LED.

Por otro lado, a la Comunidad de Propietarios de la Ciudad del Transporte, se le concederá 115.986,48 euros para su proyecto cuya inversión total es de 144.983,10 euros, IVA incluido, es decir, el 80% de su presupuesto.

En este caso, el proyecto se centra en la rehabilitación estructural del firme y asfaltado de seis viales principales del polígono.

Por último, a la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial San Valero se le ha aprobado otra subvención de 79.335,56 euros, que cubrirá también el 80% del total de su proyecto valorado en 99.169,45 euros IVA excluido. Este proyecto se basa en la reparación de viales, asfaltado y sustitución de luminarias.

De esta manera, se persiguen mejoras en la accesibilidad en los espacios libre comunes de los polígonos industriales privados; en los viales de los espacios comunes urbanizados incluyendo la rehabilitación de firmes y pavimentos, y la reposición de la señalización horizontal y vertical; en la red de distribución de agua sustituyendo tuberías de materiales poco funcionales por otras con menores fugas; en la red de saneamiento; en la iluminación exterior; o en otros elementos comunes como cerramientos, sistemas de videovigilancia, entre otros.

Serrano ha recordado que también desde 2022 y por primera vez en este Ayuntamiento se han creado partidas específicas para el asfaltado de polígonos industriales que alcanza el medio millón de euros anuales fruto de los acuerdos del Gobierno con Vox.

REIVINDICACIONES

Julio Calvo ha trasladado otra reivindicación que "no le cuesta dinero al Ayuntamiento", pero que pasa por pedir al resto de las administraciones que se acometan todas las reformas necesarias en los polígonos industriales.

Se ha referido al anuncio del Gobierno de Aragón de las obras para arreglar el nuevo acceso a Plaza que ha atribuido a la pregunta formulada por el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón.

También ha detectado que faltan mejoras en la carretera de acceso al polígono Empresarium, que es de titularidad de la Diputación Provincial de Zaragoza. "Por eso pido que tanto desde el grupo municipal del Partido Popular como lo haremos desde el grupo municipal de Vox instemos, en lo que podamos influir, a la Diputación Provincial de Zaragoza para que arreglen el acceso, la carretera de acceso al polígono Empresarium".

Otra petición la ha dirigido al Gobierno de España para que solucione "uno de los cuellos de botella, uno de los factores limitantes" que tienen los polígonos industriales para la expansión de nuestras industrias o la instalación de otras nuevas, que es el suministro eléctrico.

INCUMBENCIA MUNICIPAL

Ha recordado que en los últimos meses "salían las noticias de las limitaciones de suministro eléctrico que soportan las redes de transporte eléctrico y los nudos de distribución que circundan el área metropolitana de Zaragoza".

En su conjunto, todos los "factores limitantes" que no dependen del Ayuntamiento de Zaragoza. "No todo lo que ocurre en Zaragoza es de competencia municipal, pero sí todo es de incumbencia municipal".

Ha confiado en que haya una interlocución con estas otras administraciones para "poder satisfacer todas estas necesidades que limitan el crecimiento y expansión de los polígonos".

Víctor Serrano ha coincidido con las reclamaciones de Vox para incidir en que Aragón y Zaragoza "han demostrado" que tienen capacidad y solvencia para atraer proyectos de ámbito mundial, pero se necesita que el Gobierno de España "sea no generoso, sino justo con Aragón y con Zaragoza y dote de esas autopistas de la energía porque tenemos la capacidad de producirla, de generarla y de distribuirla".