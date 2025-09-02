El Ayuntamiento de Zaragoza habilita una toma de agua potable en la calle Mosén Domingo tras el incendio de un garaje - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de guardallaves del Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado una toma de agua potable en vía pública, frente al número 43 de la calle de Mosén Domingo Agudo, en el distrito del Arrabal, donde este lunes se registró un incendio en un aparcamiento de un inmueble de cinco plantas en el que hay 16 viviendas.

La actuación se ha ejecutado en coordinación con la comunidad de propietarios con quienes se han puesto en contacto los técnicos municipales para informales de la disposición de la toma de agua así como de la mejor ubicación técnica posible.

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá habilitada esta fuente de agua temporal hasta que las aseguradoras puedan solucionar las afecciones del incendio registrado, que afectó a su servicio de abastecimiento. Con esta actuación se espera poder minimizar las molestias a los vecinos mientras recuperan la normalidad.