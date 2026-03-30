El Ayuntamiento de Zaragoza implantará un sistema pionero en España y la UE de priorización semafórica para el autobús

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, delante de las pantallas de tráfico de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza implantará un sistema pionero en España y en la Unión Europa de priorización semafórica para el autobús, que está en fase de investigación para generar un algoritmo que precise el tiempo exacto de llegada que se aplicará de forma experimental en cuatro intersecciones y posteriormente en cien a lo largo de cuatro años tiempo en el que toda la flota tendrá que tener este dispositivo instalado.

Este proyecto se ha licitado por el Gobierno de Zaragoza este lunes, con un presupuesto base de 1.573.529,39 euros, IVA incluido, y la nueva adjudicataria del transporte urbano de autobús --cuyo contrato está en licitación-- será la que aplique este sistema innovador de I+D+i.

Esta iniciativa la ha presentado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; junto con la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudes, en las instalaciones de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, situadas en la calle Albareda, 4.

"Esto es muy innovador, este es un sistema de priorización semafórica para los autobuses que no existe en ninguna otra ciudad", ha destacado la alcaldesa para recordar que se ha hecho alguna prueba piloto anterior, pero no ha sido posible porque había cierta latencia de los datos que generaba con algunos segundos de diferencia de la información y "unos segundos en movilidad pueden ser la diferencia entre que haya o no un accidente", ha señalado.

"Necesitamos exactitud y necesitamos que esa información sea en tiempo real", ha enfatizado para explicar que desde el propio servicio de tráfico del Ayuntamiento "se ha visto que se podía hacer este nuevo sistema de priorización semafórica para los autobuses a través de un nuevo algoritmo.

Este algoritmo permitirá mejorar exactamente la comunicación entre las balizas que tendrán que estar en los semáforos o en las intersecciones semafóricas que vayan a tener este sistema de innovación y, por otro lado, los autobuses que van a estar geoposicionados y que también dispondrán de un sistema algorítmico que "va a ser realmente el que permitirá que haya esta comunicación entre el autobús, la baliza y el nuevo sistema de información con el semáforo de tal forma que comunique los datos en tiempo real2.

FASES

En rueda de prensa, Chueca ha indicado que se trata de un proyecto en red, que va a tener distintas fases de implantación. Así, en primer lugar se creará el algoritmo que posibilitará que esa comunicación entre el autobús y el semáforo "sea en tiempo real y exacta para poder informar".

Para ello, se utilizarán los sistemas denominados V2X --vehicle-to-Everthing--, que permiten una ubicación bidirección en tiempo real entre los autobuses y la propia infraestructura semafórica, que tendrá así datos de posición, velocidad, nivel de ocupación o retraso respecto al horario previsto. Además, debe ser compatible con el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de la contrata del bus, así como con la Aplicación de Control de Tráfico municipal.

Para eso, la Oficina de Movilidad cuenta con una novedosa herramienta, un ordenador específico que permite su conexión a un regulador semafórico real --los "armarios" que se pueden ver en cada cruce semafórico en la vía pública--. En ese ordenador, que también es una innovación introducida por el Ayuntamiento de Zaragoza, se podrán hacer distintas simulaciones informáticas previas al siguiente paso del proyecto.

En segundo lugar se hará la prueba de uso de la tecnología híbrida V2X más las balizas, en cuatro intersecciones, aún por decidir, para testar el algoritmo y hacer un proyecto piloto en la calle, para que con todos los efectos externos se tenga la seguridad y fiabilidad de que este sistema funciona en tiempo real y recoge toda la información que se necesita del entorno del autobús y los semáforos".

La tercera fase será la puesta a disposición, por parte de la asistencia técnica ganadora, de los equipos instalados para la prueba piloto, así como su mantenimiento correctivo y preventivo durante dieciocho meses. La finalidad es que el personal técnico municipal se familiarice con el nuevo sistema de prioridad del autobús.

HASTA CIEN CRUCES

Una vez que funcione, el contrato recoge la ampliación hasta cien intersecciones para que realmente se pueda implantar este sistema en la mayor parte de la red de transporte público, que ya será con el nuevo contrato, que está en licitación, y permitirá que prácticamente en todos los barrios y distritos de la ciudad, sobre todo donde están las principales vías de circulación del transporte público de los autobuses, puedan tener esta priorización semafórica para mejorar la información a los usuarios y la velocidad comercial.

Chueca ha comentado que una de las diferencias principales entre el autobús y el tranvía es que el tranvía no solamente es más puntual y exacto, sino que "además va más rápido porque tiene esta priorización semafórica a lo largo de toda la vía". Por tanto, uno de los objetivos de este proyecto es que también los autobuses puedan mejorar su velocidad comercial, ser más puntuales y ágiles en el transporte de viajeros.

Otra ventaja será la mejor información de la llegada de los autobuses en las paradas o en la propia aplicación que utilizan los usuarios para planificar sus viajes y evitar, así, que "tengan que estar tanto tiempo en las paradas y mejorar, en definitiva, la experiencia del usuario del autobús y mejorar la movilidad de la ciudad", ha añadido.

Este sistema es que favorecerá una "conducción mucho más eficiente" y, por lo tanto más sostenible energéticamente, ha apostillado.

"Es un paso muy importante. Se trata de un contrato que tiene cuatro años para desplegarse, aunque se espera que en los primeros 18 ó 24 meses, podamos tenerlo prácticamente desplegado a la mayor parte de las intersecciones planificadas", ha subrayado la alcaldesa.

"Este contrato --ha enfatizado-- va a volver a poner a Zaragoza a la cabeza de la movilidad urbana sostenible y del uso inteligente de los datos para ponerlos al servicio de nuestros vecinos, de los ciudadanos y, en este caso, al servicio de los usuarios de transporte público en autobús".

Al respecto, Chueca ha aportado el dato de que cada día se registran más de 300.000 validaciones, que supone que casi más del 40 por ciento de la población zaragozana se verá beneficiada cuando este sistema esté puesto en marcha, ya no como un proyecto piloto, de forma, no como un piloto y no como innovación y con su aplicación y producción a toda la red".

EL SISTEMA

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha aclarado que el proyecto está en la "fase cero", que es la de creación del algoritmo de prioridad semafórica, que se tendrá que implementar en los propios ordenadores con los que se hace todo el control de los semáforos del tráfico de la ciudad.

Ese algoritmo lanzará los mensajes a los diferentes autobuses, que también tienen que estar equipados con unos sensores específicos que se requieren en el pliego de la contrata del autobús urbano y el sistema GPS para tener a todos los autobuses localizados, que en la actualidad al ser un contrato más antiguo, de 2012, no se tiene.

Tatiana ha justificado que este contrato se licite antes de la adjudicación de la contrata del autobús urbano para que "vayan a la par" y pone en marcha "desde enero, aproximadamente, durante 18 meses para ir trabajando en esa puesta en marcha en entorno de pruebas".

Antes de concluir, Tatiana Gaudes ha incidido en que se está en la fase cero, que es en la creación del algoritmo, que es por lo que sale este contrato a licitación.

Todos los trabajos realizados en ejecución de este contrato quedarán en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza. Por tanto, los derechos íntegros de propiedad intelectual y la propiedad intelectual en exclusividad y a todos los efectos, serán del consistorio.