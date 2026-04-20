El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa la campaña 'Quiero ser' para promover la igualdad en profesiones masculinizadas

Presentación de la campaña 'Quiero ser' para promover la igualdad en profesiones masculinizadas - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa la campaña 'Quiero ser' para promover el acceso de las mujeres a profesiones tradicionalmente masculinizadas y a sectores que concentran un elevado porcentaje de hombres frente a una escasa representación femenina. Se podrá ver en las calles y en los autobuses de la ciudad en las próximas semanas, coincidiendo con la celebración del Día del Trabajo el 1 de mayo.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de igualdad, ha presentado esta iniciativa que se lleva a cabo por primera vez y que busca fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y en profesionales con una alta demanda, donde la presencia de mujeres sigue siendo "minoritaria".

La finalidad es dar visibilidad a mujeres que ya desempeñan estos trabajos para motivar a las que están decidiendo su futuro profesional, generando referentes femeninos y rompiendo prejuicios que van en contra de la igualdad.

JORNADA

Con este objetivo, además de la campaña visual, el Ayuntamiento ha organizado la jornada 'Mujeres que transforman profesiones y construyen futuro', el 5 de mayo, a las 18.30 horas, en la Casa de la Mujer, un espacio de diálogo entre profesionales referentes que han abierto camino en distintos ámbitos profesionales, tanto público como privado.

En este encuentro, participarán la presidenta de Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Carolina Llaquet, la CEO de Bioclonal, Paula Garfella, la jefa de Brigadas del Ayuntamiento de Zaragoza, Eloísa Murillo, la oficial carpintera del Ayuntamiento Ana Carmen Solanas, la gerente de Zaragoza Dinámica, Paula Montañés, la operaria de FCC Eva Egea y la técnico de mantenimiento de sistemas de automatización industrial, Lorena Elena.

A partir del 28 de abril, y coincidiendo con la celebración del Primero de mayo, se podrá ver en las calles y autobuses de la capital aragonesa la campaña con el lema 'Elige una profesión que te apasione. 'Fórmate, avanza y alcanza tus metas'.

Esta iniciativa, según ha recordado Orós, nace del seno del Consejo Sectorial de Igualdad y de la Comisión de Igualdad, donde se aprobó esta propuesta con el objetivo de aumentar las oportunidades de empleo femenino en sectores técnicos e industriales con una alta demanda.

RADIOGRAFÍA EMPLEO

La realidad sigue mostrando una "desigualdad" en el mercado laboral y de hecho, el Observatorio del Servicio Público Estatal muestra una "persistente brecha de género" en algunos sectores, según los datos del segundo semestre de 2025.

En sectores tradicionalmente masculinizados, como la conducción, albañilería, electricidad, minería y mecánica industrial siguen concentrando una elevada presencia masculina, mientras que cuidados personales, enfermería, atención social y educación infantil están altamente feminizadas.

Este desequilibrio se refleja también en profesiones STEM y en ocupaciones técnicas e industriales, donde la presencia masculina es muy superior, aunque los contratos a mujeres aumentan, si bien lo hacen a un ritmo muy lento.

Un ejemplo evidente es la profesión de programador y analista, donde el 80 por ciento son hombres. Esta realidad también se refleja en la plantilla municipal. Los datos de ocupación en cada Servicio por sexo reflejan que los servicios con mayor presencia masculina son los operativos de calle y emergencias --Policía local y Bomberos--, alcanzando más del 90 por ciento en ámbitos como la gestión del agua, conservación de infraestructuras, talleres, brigadas o el Servicio contra incendios.

A su vez, los servicios con mayor presencia femenina son los relacionados con atención social, cuidados y administración de base. Estos datos laborales muestran que tanto en el ámbito privado como en el público existe un "desequilibrio", dándose una mayor contratación de mujeres en sectores con menores salarios, mayor temporalidad y menor estabilidad, cuando existen empleos con alta demanda laboral y déficit de personal a los que acceden pocas mujeres, ha indicado Orós.