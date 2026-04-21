El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa el mayor proyecto de comunidades solares urbanas en cuatro aparcamientos municipales

El proyecto, adjudicado a Repsol a través de Solar360 por 25 años, supone una inversión de 5,6 millones de euros y producirá más de 3.600 megavatios por hora anuales, sin coste para el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha dado un paso decisivo en su estrategia de sostenibilidad con el inicio de las obras para la instalación de marquesinas fotovoltaicas en cuatro estacionamientos municipales, un proyecto pionero que transformará estos espacios en puntos de generación de energía renovable y autoconsumo colectivo. La iniciativa, presentada este martes en el entorno del Pabellón Siglo XXI, supone una inversión de más de 5,6 millones de euros y se enmarca dentro del objetivo de la ciudad de avanzar hacia la neutralidad climática en 2030.

El proyecto ha sido adjudicado a Repsol, a través de Solar360 --La 'joint venture' de la energética con Telefónica--, mediante una concesión de 25 años que no tendrá un coste para el Ayuntamiento ni para la ciudadanía. La actuación permitirá aprovechar infraestructuras ya existentes sin necesidad de ocupar nuevo suelo urbano, manteniendo además todas las plazas de estacionamiento actuales.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado que esta iniciativa "demuestra que Zaragoza no solo habla de sostenibilidad, sino que la construye", al tiempo que ha destacado su carácter innovador. "Es una fórmula pionera en España que permite democratizar el acceso a la energía limpia sin que los ciudadanos tengan que realizar inversiones propias", ha señalado.

En total, se instalarán 4.176 paneles solares sobre más de 10.800 metros cuadrados de marquesinas distribuidas en cuatro ubicaciones: el aparcamiento de la avenida José Atarés (Siglo XXI), la calle Marqués de la Cadena, la Ronda de la Hispanidad y el estacionamiento de buses de Macanaz. Estas instalaciones generarán alrededor de 3.638 megavatios hora anuales, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de unos 1.000 hogares.

COMUNIDADES SOLARES Y AHORRO ENERGÉTICO

Uno de los aspectos clave del proyecto es la creación de comunidades solares urbanas, que permitirán a los vecinos beneficiarse de la energía generada sin necesidad de contar con instalaciones propias. Según ha afirmado Gaudes, hasta 6.300 hogares situados en un radio de cinco kilómetros podrán adherirse a este sistema de autoconsumo colectivo, regulado por la normativa estatal.

"La energía generada no se venderá al mercado, sino que se destinará directamente al consumo de los ciudadanos que se sumen a estas comunidades", ha explicado la responsable municipal, quien ha insistido en que este modelo contribuirá a abaratar la factura energética de los usuarios y a reducir las emisiones contaminantes.

Además, el Ayuntamiento recibirá parte de la energía producida como canon --entre un 4% y un 10% según el lote-- que se destinará a abastecer edificios y servicios públicos, generando un ahorro directo en las arcas municipales. A ello se suma un canon económico anual de 6.000 euros por cada uno de los cuatro lotes.

Gaudes ha recordado además el impacto positivo en la planificación urbana y energética de la ciudad: "Cada kilovatio que generamos es un kilovatio que dejamos de comprar en el mercado, lo que se traduce en un ahorro real para el Ayuntamiento y, en última instancia, para todos los ciudadanos".

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PUNTOS DE RECARGA

El proyecto no solo se centra en la generación de energía, sino que también refuerza la movilidad sostenible. De las 651 plazas de aparcamiento que quedarán cubiertas por las marquesinas, 40 incorporarán puntos de recarga para vehículos eléctricos, contribuyendo a ampliar la red de infraestructuras de recarga en la ciudad.

En este sentido, la consejera ha destacado que la actuación "diseña la movilidad del futuro", al integrar generación energética y servicios vinculados al vehículo eléctrico en un mismo espacio. "Aprovechamos lo que ya tenemos para dar un paso adelante en sostenibilidad sin renunciar a la funcionalidad", ha añadido.

Por su parte, el CEO de Solar360, Guillermo Barth, ha calificado el proyecto coo "uno de los hitos más relevantes" para la compañía en los últimos meses, tanto por su escala como por su complejidad técnica. "Demuestra que es posible desarrollar grandes infraestructuras de energía solar en entornos urbanos, optimizando espacios ya existentes", ha dicho.

Barth ha resaltado que este modelo permitirá acercar la energía solar a horgares que no disponen de tejados o condiciones para instalar paneles, ampliando así el acceso a las renovables. "El objetivo es democratizar la energía solar y hacerla accesible a todos los vecinos", ha indicado.

En cuanto al funcionamiento del sistema, ha confirmado que los usuarios podrán adherirse a la comunidad energética a través de Repsol, sin compromisos de permanencia, y beneficiarse de una tarifa más económica en función del reparto de energía disponible. "Cada año se ajustarán los coeficientes de reparto en función de los usuarios que participen, lo que aporta flexibilidad al modelo", ha señalado.

Las obras, que han comenzado en el aparcamiento del entorno del Pabellón Siglo XXI, se ejecutarán de forma progresiva para minimizar el impacto en el uso de los estacionamientos. El objetivo es que todas las instalaciones estén operativas a finales de 2026.

En la presentación, Tatiana Gaudes ha puesto el acento en la dimensión social de la iniciativa, destacando que este modelo permite que "cualquier vecino, viva donde viva, pueda beneficiarse de la energía solar sin necesidad de instalaciones propias ni acuerdos complejos en su comunidad".

La consejera ha remarcado que este tipo de soluciones "rompen barreras de acceso" y facilitan que la transición energética llegue también a entornos urbanos consolidados, donde hasta ahora resultaba más difícil implantar sistemas de autoconsumo.

Guillermo Barth también ha incidido en la importancia de aprovechar infraestructuras ya existentes para avanzar en sostenibilidad sin alterar el tejido urbano. En este sentido, ha explicado que "la clave está en utilizar espacios ya disponibles para generar valor añadido, combinando producción energética, movilidad y servicio a la ciudadanía". Asimismo, ha apuntado que el modelo permitirá ajustar el reparto energético de forma flexible, en función de la demanda real de los usuarios, lo que favorecerá una adaptación progresiva del sistema.

Desde el ámbito técnico, el responsable de Solar360 ha señalado que la ejecución del proyecto se ha planificado de forma escalonada para reducir al máximo las afecciones en el uso cotidiano de los aparcamientos. Según ha indicado, se priorizará "mantener operativa la mayor parte de las plazas durante las obras", organizando los trabajos por fases para evitar interrupciones significativas en la actividad diaria de estos espacios.

IMPACTO AMBIENTAL Y COMPROMISO CLIMÁTICO

El diseño del proyecto ha tenido en cuenta el impacto ambiental, adaptando las marquesinas a la geometría y al arbolado de cada ubicación. Aunque será necesario retirar algunos ejemplares en determinados espacios, estos serán compensados mediante la plantación de nuevos árboles en la ciudad.

Esta actuación se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y del compromiso de Zaragoza con la misión europea de las 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes. Con iniciativas como esta, la capital aragonesa refuerza su apuesta por un modelo energético basado en la producción local, renovable y de proximidad.

En conjunto, el proyecto no solo supone un avance en la transición energética, sino también un ejemplo de colaboración público-privada orientada a mejorar la calidad de vida urbana, reducir costes y avanzar hacia una ciudad más sostenible y eficiente.