El Ayuntamiento de Zaragoza lanza una campaña de sensibilización sobre limpieza que refuerza la vigilancia policial

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; y la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, presentan una campaña de sensibilización de limpieza con refuerzo de vigilancia policial - DANI MARCOS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una campaña de sensibilización ciudadana sobre limpieza y convivencia con el objetivo de reforzar la implicación de todos los zaragozanos en el cuidado del espacio público.

Esta iniciativa, bajo el título 'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles Limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos', que combina acciones informativas, pedagógicas y de control, nace de la necesidad de promover una conciencia ciudadana sobre el valor de la limpieza como reflejo del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la convivencia en libertad.

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; y la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, han presentado la campaña en El Gancho. Ambos han justificado esta acción municipal a dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que es la limpieza, según el último Barómetro Municipal.

"La campaña pretende recordar que mantener a Zaragoza limpia es una tarea colectiva que requiere de la implicación de toda la sociedad y el compromiso diario de cada ciudadano", ha señalado Lorén.

Por su parte, Gaudes ha resaltado que el "Ayuntamiento destina cada año más de 65 millones de euros al servicio de limpieza viaria, una inversión que el mantenimiento de los espacios públicos y la atención a incidencias, pero que debe complementarse con la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las normas de convivencia".

Ambos concejales han destacado que la limpieza, realizada por la contrata municipal FCC, es un reflejo del orgullo de pertenencia a una ciudad que quiere ser cada día mejor y ha señalado que "Zaragoza es una ciudad que se esfuerza y que mejora, pero ese esfuerzo necesita del compromiso de todos. Cada gesto cuenta y cada ciudadano tiene la capacidad de hacer de Zaragoza un lugar más limpio, agradable y respetuoso. Cuidar la ciudad es cuidar nuestro modo de vida y el de quienes la comparten con nosotros".

En este sentido, Gaudes ha dicho que "no existe un servicio de limpieza suficiente si no va acompañado de una ciudadanía implicada y responsable. Invertimos mucho en mantener las calles y los parques en buen estado, pero el éxito de ese esfuerzo depende de que todos asumamos que el espacio público es de todos. La limpieza es una tarea compartida, un ejercicio de civismo y corresponsabilidad", ha incidido.

ACCIONES

La campaña se desplegará a través de diferentes acciones complementarias. Por un lado, la vertiente de sensibilización, con materiales gráficos y audiovisuales que invitan a cuidar el entorno, se dirigirá tanto al tejido social como a las asociaciones vecinales, comercios y particulares.

Los mensajes se difundirán en varios idiomas para llegar a toda la población residente en la capital aragonesa, destacando que la diversidad de la ciudad es una fortaleza y que la convivencia se construye sobre el respeto común a las normas.

Por otro lado, se organizarán charlas, talleres y encuentros participativos con vecinos, colectivos y entidades sociales en los que se abordarán las claves de la limpieza urbana, el uso correcto de los servicios públicos y la importancia de conocer las ordenanzas municipales como marco de convivencia.

Asimismo, el cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza, perteneciente a la consejería de Participación Ciudadana, también participará en esta campaña, comunicando esta actuación a los establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad.

Lorén ha recordado que el desconocimiento de las ordenanzas no exime de su cumplimiento y que estas no deben entenderse como un catálogo de sanciones, sino como una guía de comportamiento cívico que busca garantizar que la libertad de unos no invada ni perjudique la de otros.

En este sentido, la Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 establece un marco claro que regula comportamientos cotidianos y que será reforzado con la vigilancia de la Policía Local, que incrementará su presencia en barrios y zonas con mayor afluencia para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El objetivo es prevenir, informar y sensibilizar, pero también actuar ante las conductas incívicas que deterioran la imagen y la convivencia en la ciudad.

SANCIONES

Algunos de los ejemplos que se van a vigilar especialmente es el abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010; depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores con sanción de hasta 750 euros; no recoger los excrementos de los perros: sanción de hasta 750 euros; no llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines: sanción de hasta 750 euros; realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle: sanción de hasta 750 euros.

El realizar grafitis en bienes de interés cultural tiene una sanción de hasta 3.000 euros; rebuscar en los contenedores conlleva una sanción de hasta 750 euros; y tirar colillas al suelo está sancionado también con hasta 750 euros.

Lorén ha subrayado que esta campaña es un ejemplo de cómo la libertad y la responsabilidad deben ir siempre de la mano. "Vivimos en una sociedad libre, y precisamente por eso debemos ejercer esa libertad con responsabilidad y respeto hacia los demás. La limpieza no es solo una cuestión estética, es una muestra de convivencia y compromiso ciudadano. La verdadera libertad se expresa cuando uno actúa sabiendo que sus actos tienen consecuencias sobre la vida de los demás. Ser libre es también ser responsable".

"Zaragoza --ha recalcado-- necesita un nuevo impulso cívico basado en el compromiso mutuo entre instituciones y ciudadanía. No hay convivencia sin responsabilidad ni mejora sin participación. Esta campaña no busca solo recordar normas, sino invitar a los zaragozanos a sentirse parte de un proyecto común: una Zaragoza que se respeta, que se cuida y que se construye entre todos".

Esta acción municipal se enmarca en una estrategia más amplia de escucha activa y participación ciudadana que se irá trasladando a los diferentes barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento ha mantenido encuentros y consultas con asociaciones, entidades sociales y vecinos para recoger sus inquietudes en torno a la limpieza y el mantenimiento urbano. De ese proceso participativo se desprende la necesidad de reforzar la colaboración y mejorar los canales de comunicación entre ciudadanía y administración.

EN LA WEB

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza invita a utilizar el portal de Quejas y Sugerencias disponible en la web municipal, una herramienta directa que permite trasladar incidencias incluyendo incluso fotografías, garantizando una respuesta más rápida y eficaz.

La campaña de sensibilización sobre limpieza y convivencia forma parte, además, del trabajo previo a la elaboración de la futura Ordenanza Cívica, en la que el Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando y que articulará un marco global para regular las conductas incívicas y promover el respeto entre ciudadanos.

Esta nueva normativa servirá como instrumento de cohesión y civismo, con el objetivo de ordenar la convivencia y proteger el espacio público como lugar común de todos.