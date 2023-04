El Ayuntamiento de Zaragoza licita la adquisición de seis nuevos equipos de medición de la calidad del aire

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación la adquisición de cinco nuevos equipos de medición para ampliar y actualizar el instrumental de la Red Municipal de Calidad del Aire.

Con un presupuesto de licitación de 310.200 euros, el contrato incluye también el suministro de dos nuevas cabinas para sustituir las que actualmente albergan las estaciones de medición de Roger de Flor y El Picarral. El contrato se ha organizado en seis lotes y las empresas interesadas tienen hasta el 27 de abril para presentar sus ofertas.

Los nuevos equipos medirán algunos de los contaminantes que más importancia están revistiendo para la calidad del aire de la ciudad como el ozono. Para entender mejor su formación, se va a adquirir también un equipo de medición de benzeno que permitirá conocer los niveles de este compuesto que actúa como precursor de la formación del ozono.

Así mismo el instrumental se va a ampliar con dos nuevos equipos para medir la materia particulada más fina (PM2,5) y otros dos de óxido de nitrógeno y de PM10 que sustituirán a los aparatos existentes actualmente en las estaciones del Actur y Renovales, respectivamente.

Estos últimos equipos han sobrepasado su vida útil y en ocasiones carecen de repuestos por lo que se trata de evitar que sufran averías o incluso que puedan quedar fuera de servicio.

La adquisición de este material forma parte del plan de modernización de la Red Municipal de Calidad del Aire, compuesta por ocho estaciones, un centro de control y paneles informativos. En ella se miden de forma constante los niveles de óxidos de nitrógeno (NO2 y NO), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO), materia

particulada (PM10 y PM2,5), ozono (O3) y sulfuro de hidrógeno (SH2).

Los seis nuevos equipos se unen a los otros cuatro adquiridos el pasado año para la medición también de partículas y de óxidos de nitrógeno. Además en los próximos meses comenzará a funcionar en pruebas el nuevo sistema de predicción de la contaminación atmosférica --PRECOZ 2-- permitirá predecir episodios de contaminación con 48 horas de antelación introduciendo el control de nuevos contaminantes no contemplados en la actualidad y ofreciendo información calle a calle.

Para ello incluirá incluso simulaciones de cómo afectan sus edificios a la dispersión de los contaminantes, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.