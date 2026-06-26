El Ayuntamiento de Zaragoza luce la pancarta del día del Orgullo y reivindica que Zaragoza es diversidad

La pancarta se ha colocado en el balcón del Consistorio zaragozano. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza luce desde este viernes la pancarta 'Zaragoza es diversidad' en el balcón principal, con motivo del Día del Orgullo que se celebra este 28 de junio.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, portavoces de los grupos municipales y representantes del colectivo LGTBQ, han participado en la colocación de la pancarta que ha tenido lugar este viernes a las 9.00 horas.

Además, las fuentes se iluminarán con los mismos colores el domingo 28 de junio.

Chueca ha reconocido estar "muy contenta" de poder reivindicar el Día del Orgullo y ha invitado a la ciudadanía a sumarse, ya que "Zaragoza es una ciudad acogedora y diversa" que respeta los derechos de todas las personas".

"Animamos a poner en valor ese respeto y esa defensa de los derechos y la libertad para ser uno mismo y poder manifestar cómo quiere querer y amar y cómo quiere ser querido y amado", ha continuado diciendo.

Además, con el lema 'Zaragoza es diversidad', la capital aragonesa se suma a la celebración del Día del Orgullo este 28 de junio con una campaña de concienciación y sensibilización en las calles que recuerda que Zaragoza es una ciudad comprometida con "la igualdad, la inclusión y el respeto".

Desde este pasado martes se puede ver en las calles, los autobuses y en los equipamientos municipales, como bibliotecas, piscinas y pabellones, con una imagen que muestra la diversidad de la sociedad zaragozana, al tiempo que reivindica la no discriminación y la igualdad de trato.

Desde el Ayuntamiento "seguimos trabajando para garantizar la no discriminación y la igualdad de trato de todas las personas, con independencia de su orientación sexual", ha afirmado Chueca, quien ha agregado que el compromiso es claro: "una Zaragoza en la que todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad".

El Servicio de lgualdad y Mujer cuenta con una asesoría psicológica para el colectivo LGTB. La asesoría es gratuita, tanto si se trata de consultas puntuales como en aquellos casos en los que se requiera una atención más prolongada.