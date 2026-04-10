El Ayuntamiento de Zaragoza mejora más de cien puntos de carril-bici y actuará en otros tantos antes de fin de año

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, al lado del carril-bici de paseo Echegaray y Caballero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Movilidad, ha realizado intervenciones en cien puntos del trazado de la red de carril-bici y antes de fin de año está previsto acometer mejoras en otros tantos para lo que se dispone de una partida de 960.000 euros dentro del plan de choque de mejora y señalización.

El objetivo de este plan de choque es mejorar la seguridad vial primera estancia, pero también adecuar los carriles de bicicletas de la ciudad, adecentarlos y también, en algún punto, cambiar algún tipo de trazado o algún tipo de intervención más precisa para poder mejorarlos.

A principios de este año se pone en marcha este plan tras adjudicar, por un 20,2 por ciento menos del precio de licitación de un millón de euros, a la empresa Construcciones Iberco SAU el contrato de servicios para la corrección, mejora y mantenimiento de la red de carriles-bici que tiene más de 160 kilómetros.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha explicado que la continua inspección de esta red permite detectar anomalías como baches, separadores rotos, raíces de árboles que dañan el firme o acometer pequeñas modificaciones para la mejora del trazado y así "favorecer la seguridad vial de cada carril-bici y sus conexiones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha detallado que se ha intervenido en más de 100 puntos de la ciudad de Zaragoza y "justo esta semana se actúa" en la zona de la Avenida Ranillas y en el Paseo Echegaray y Caballero, entre el puente de Santiago y el puente de la Almozara.

Asimismo, desde la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad se han realizado reparaciones en tramos amplios del paseo Tierno Galván; la Vía de Ramón Pignatelli, en Torrero; el paseo de Colón, junto al Hospital San Juan de Dios; y en Avenida de los Pirineos a la altura de Valle de Broto y Arquitecto de la Figuera.

PRÓXIMAS MEJORAS

Otras mejoras puntuales de las 102 ubicaciones ya acometidas se localizan en calles como Mariano Malandía, Balbino Orensanz, Marqués de San Felices, puente del Tercer Milenio, San Juan de la Peña, Duquesa Villahermosa, Marqués de la Cadena, Academia General Militar, Sainz de Varanda, Velilla de Ebro, Camino de las Torres, Ronda Hispanidad --en puntos distintos--, Puebla de Híjar, María Zambrano, y Neptuno, entre otras.

En próximas semanas se intervendrá, entre otros emplazamientos y en función de la planificación correspondiente, en puntos de avenida de Casablanca, Séptimo Arte, Ibón de Plan o Paseo Longares, entre otros.

Este plan de choque comprende tres ejes de trabajo y uno de ellos es la reparación de tramos con deficiencias tras identificar los que están en peor estado de conservación se han acometido reformas más profundas para mejora de seguridad. Otro han sido reparación de desperfectos puntuales que pueden suponer un riesgo y se ha actuado sobre ellos.

El tercer eje es el fondeado y repintado de carriles bici. Se ha previsto un programa de fondeados --pintura integral del carril bici cuando así se requiere en los que están a cota de acera, como en Echegaray y Caballero-- y de repintado de marcas viales, que mejore la visibilidad, percepción y seguridad de los carriles.

MEJORA DE LA MOVILIDAD

"Todas estas actuaciones --ha incidido-- nos va a permitir tener esa amplia red de carriles bici de la mejor manera posible para que los ciclistas circulen con la mayor seguridad y también con un refuerzo y una mejora en el repintado y en los propios trazados".

Gaudes ha subrayado que estas medidas redundan en una "mejora" de la movilidad en Zaragoza en un "gran momento ciclista", no solo por la puesta en servicio de ese nuevo servicio bici asistida de alquiler que ha hecho que más de 40.000 zaragozanos estén abonados con unos 20.000 usos diarios, sino con la "ampliación de la red de carriles bici".

Precisamente, se han aumentado los kilómetros de la red a través del consorcio de transportes, con la ejecución de diversos carriles bici en zonas de la ciudad, pero también por la "apuesta del Gobierno de Zaragoza en la renovación integral de calles, el poder incluir carriles bicis que antes no estaban".

Al respecto, ha citado la Avenida Navarra y la Avenida Cataluña, que se suman a otro tipo de las grandes renovaciones de la ciudad que ha permitido que ese número de kilómetros de carriles bici se amplíe y ha llevado a que "por primera vez en la historia, Zaragoza se haya incluidas dentro de las 100 ciudades mejores del mundo para ir en bici", ha resaltado.

Ha sido el pasado mes de diciembre cuando Zaragoza es incluida entre las 100 mejores ciudades del mundo amigas de la bicicleta, según el prestigioso Copenhagenize Index. De este modo, la capital aragonesa ha entrado directamente en el puesto 56 del ranking internacional de ciclabilidad urbana.

"Es una lista muy importante a nivel mundial y hemos conseguido que gracias a todo este trabajo a ese gran contrato de servicio bici, esos contratos con el consorcio de transportes y esa ampliación por parte de las renovaciones integrales, que Zaragoza sea una gran ciudad para poder ir en bici", ha abundado Tatiana Gaudes.

LA RED

Zaragoza cuenta con 162 kilómetros de carril bici y entre las últimas actuaciones está el carril bici de La Almozara, que une este distrito, desde la Plaza de Europa, con el de Delicias, a través de las avenidas de Pablo Gargallo y Puerta Sancho, y la calle Fray José Casanova.

Esta infraestructura se ha sumado a otras realizadas anteriormente también con cargo a los fondos europeos recibidos por el Gobierno de Aragón en el marco de Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de los fondos NextGeneration de la UE. Entre las obras urbanas gestionados por el CTAZ se encuentran los nuevos carriles bici de Pedro III, Fray José Casanova, avenida Pablo Picasso y el ya citado de La Almozara, todos ellos abiertos para su uso.

Además, la Avenida de Navarra en su reforma integral, la prolongación de Tenor Fleta, la prolongación de Gómez Laguna, o las conexiones con polígonos industriales son algunas de las infraestructuras realizadas en los últimos años.