El Ayuntamiento de Zaragoza muestra su repulsa ante el asesinato machista y convoca una concentración este domingo

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ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un comunicado mediante el que condena de manera enérgica y muestra su rechazo ante el asesinato de una mujer ocurrido este sábado en la capital aragonesa, en el que un hombre ha tiroteado a su expareja en la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes y luego se ha suicidado, y muestra su apoyo y solidaridad a la familia de la víctima.

"Nos reafirmamos, una vez más, en que la violencia machista atenta gravemente a las mujeres, a su integridad física y moral y contra su dignidad, y constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos", trasladan desde el consistorio.

Esta violencia se produce por igual en todos los colectivos de mujeres, edades, niveles culturales, esferas sociales, nacionalidades, culturas y es, a través de ella, como se produce el mayor control social y la manifestación más brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres.

Ante un caso de asesinato por violencia machista de una mujer vecina de Zaragoza, el Ayuntamiento de la ciudad, tal y como marca el protocolo vigente en estos casos, en señal de duelo y apoyo a los familiares y amistades de la víctima, guardará este domingo un día de luto y convoca a toda la ciudadanía a una concentración y un minuto de silencio en condena por el asesinato y en contra de la violencia machista a las puertas del Consistorio, este domingo, 22 de marzo, a las 11.30 horas.

Además, se colocará una pancarta en el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza con el lema 'Zaragoza contra las violencias machistas' y las banderas ondearán a media asta en señal de duelo.

Además, desde el Servicio de Igualdad y Mujer se contactará con la familia para conocer sus necesidades y se establecerá la coordinación con otros servicios, instituciones o entidades que hayan podido tener contactos con la víctima o con la familia.