El Ayuntamiento de Zaragoza oferta casi 1.100 plazas de formación para el empleo enfocadas a los perfiles más demandados

Un programa actualizado y consensuado con las peticiones sectoriales abrirá la posibilidad de adquirir conocimientos a casi 1.100 personas sin empleo y quienes buscan recualificarse para mejorar su posición laboral.

El Ayuntamiento de Zaragoza, tras escuchar las necesidades de un mercado en constante evolución que trasladaron los empresarios, ha abierto las inscripciones del Programa de Formación para el Empleo 2025-2026 del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ) con una oferta de casi 60 cursos gratuitos.

La programación responde a un enfoque renovado y estratégico que refuerza la conexión entre formación y empleabilidad, además de presentar diversas novedades.

En primer lugar, el rediseño de los itinerarios formativos en colaboración con representantes del tejido empresarial local, siguiendo el modelo de éxito de 'Hostelería+'. Como resultado, este curso se incorporan nuevos itinerarios en carpintería y fontanería, alineados con las necesidades reales de contratación de estos sectores.

Las competencias digitales, una necesidad transversal en la actualidad, se van a potenciar desde el Consistorio en virtud del convenio firmado con la Fundación Orange, de manera que se incluirán píldoras formativas en competencias digitales básicas, orientadas a reducir la brecha digital y facilitar la inserción laboral en entornos tecnológicos.

A todo esto se suma el fomento del emprendimiento, en colaboración con la Oficina de Impulso al Autónomo, mediante acciones formativas específicas en gestión administrativa, fiscal y laboral, dirigidas a personas interesadas en iniciar su propio proyecto empresarial.

ÁREAS MÁS DESTACADAS

Las áreas formativas más destacadas son electricidad, fontanería y climatización; automatización industrial y diseño web; diseño gráfico y carpintería; jardinería, agroecología y medio ambiente; cocina y hostelería; atención sociosanitaria; y gestión administrativa.

Además, en este curso 2025-2026 se refuerzan las modalidades online y semipresencial como alternativa para las personas que necesiten más facilidades para poder conciliar o evitar la movilidad. Mientras tanto, las presenciales se impartirán en los centros de formación municipales: Salvador Allende, Río Gállego, Casco Histórico, Oliver y Ricardo Magdalena.

A este programa se añaden acciones formativas dentro del proyecto 'Digitalízate', presentado en junio, y que incluyen acciones formativas de capacitación digital o Inteligencia Artificial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue desarrollando los actuales Programas Experienciales que actualmente emplean a 40 personas. Se puede consultar la oferta de formación y tramitar las inscripciones en 'https://www.zaragozadinamica.es/programacion/'.

AVAL DEL INAEM

Contando con las personas que se inscriban en esta ocasión, el Gobierno de la Ciudad habrá impartido formación a más de 3.000 personas en lo que va de mandato con esta herramienta para la inserción laboral y la mejora de las competencias.

A ello se suma el aval que aporta el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) mediante el convenio de colaboración y las subvenciones, además ser la entidad que acredita y reconoce estas capacitaciones de cara al mercado de trabajo.