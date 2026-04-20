El Ayuntamiento de Zaragoza otorga 31 ayudas de 1.200 euros a comercios afectados por obras hasta septiembre 2025

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ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido, durante los tres primeros trimestres del pasado año, 31 ayudas directas de 1.200 euros a pymes y autónomos cuyos comercios se ubican en calles con obras de larga duración.

Mientras concluyen estas actuaciones que redundarán en la revalorización de su entorno urbano, estos negocios han accedido el pasado año a la línea de subvenciones directas anunciado el pasado mes de junio por la alcaldesa, Natalia Chueca.

En concreto, según dictan las bases, quienes hayan documentado una reducción interanual de ingresos en los trimestres incluidos en las convocatorias, pueden percibir dicha cuantía para paliar los efectos económicos de estas obras.

En total, se han otorgado 37.200 euros para las 31 solicitudes aprobadas, de las que, 12 pertenecen al sector de Conde Aranda, 13 a locales situados en la Avenida de Cesaragusto y otros seis en la avenida de Navarra.

Esta línea de ayudas, que se volverá a convocar próximamente para los afectados en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026, se pone en marcha con una partida inicial de 150.000 euros y después de que el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, se reuniera con las asociaciones de comerciantes de la ciudad para explicarles los detalles de esta iniciativa.

Pueden solicitar estas subvenciones pymes y autónomos cuya actividad se ubique físicamente en una planta baja a pie de calle en uno de los tramos afectados por obras con una duración prevista igual o superior a seis meses. Además, los trabajos deberán ocasionar una importante alteración en su accesibilidad o visibilidad y mantenerse activo durante el periodo de la afección.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

El Ayuntamiento de Zaragoza recuperó la "Campaña especial obras" de Volveremos entre el 22 y el 31 de octubre de 2025, con una acumulación de saldo del 15 por ciento del valor de las compras.

Esta campaña, destinada únicamente a los usuarios de Zaragoza capital, ha beneficiado a los comercios adheridos de la avenida de Navarra, Conde Aranda, Cesaraugusto y la calle Escuelas.

Esta posibilidad de más campañas puntuales sigue abierta en 2026, teniendo en cuenta la cantidad relevante de actuaciones de gran calado que está abordando el Gobierno Municipal en toda la ciudad.

Además, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a las empresas situadas en estas vías con obras de larga duración. Durante los tres años en vigor de estas exenciones impositivas, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene registrados casi un centenar de beneficiarios de la reducción del IBI, con una reducción total de alrededor 40.000 euros.

La ciudad también cuenta con otras ayudas como las subvenciones de mejora de la competitividad empresarial, que buscan apoyar a autónomos, microempresas y pequeñas empresas para mejorar ámbitos como su estrategia empresarial, su organización o su producto, proceso o servicio.