El Ayuntamiento de Zaragoza potenciará en 2026 el programa de formación sociolaboral básica para jóvenes sin hogar

El Ayuntamiento de Zaragoza continuará en 2026 al programa de formación sociolaboral básica dirigido a jóvenes sin hogar, que durante las últimas seis semanas se ha desarrollado con éxito, en colaboración con la Fundación Dolores Sopeña.

Los diez participantes de este proyecto piloto han recogido este jueves y sus diplomas del curso pre-laboral de 50 horas que han realizado en la sede de esta entidad, en un acto presidido por la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, y la directora del centro, Isabel de Miguel.

"Son jóvenes procedentes de África, que han llegado a nuestro país con intención de trabajar y de tener un futuro pero que, con la pésima gestión migratoria del Gobierno de España, se ven abocados a la calle, sin papeles, sin vivienda y sin recursos" ha declarado la consejera.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de este proyecto denominado 'Siempre Adelante', les ha ofrecido un recurso habitacional en pisos tutelados, acompañamiento social y formación sociolaboral. Los participantes tienen entre 25 y 32 años y proceden de Marruecos, Senegal, Mauritania y Mali.

Todos ellos han sido usuarios del Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar --albergue municipal-- y, desde allí, han sido derivados al programa por las trabajadoras sociales municipales, por considerarse una vía óptima para facilitar su inserción social y laboral.

COMPETENCIAS SOCIALES Y LABORALES

Este programa consta de dos fases. La primera de ellas, realizada a lo largo de las últimas seis semanas, ha consistido en una formación sociolaboral estructurada en cuatro módulos.

Uno de ellos es el desarrollo personal y competencias básicas para la autonomía --motivación, habilidades sociales, derechos y deberes, ciudadanía activa, hábitos saludables--; otro es el de competencias digitales y laborales --herramientas informáticas, CV, entrevistas, portales de empleo, dinámicas de grupo--, le sigue el de orientación laboral y proyección de futuro --itinerarios individualizados, recursos de empleo, atención jurídica, arraigo formativo--; y el último es competencias de lengua y matemáticas --comunicación en español, escritura, lectura y operaciones básicas--.

Los contenidos se han adaptado al proceso de inserción de cada persona, en función de sus conocimientos previos. Las trabajadoras sociales responsables del proyecto han destacado el alto grado de compromiso y de interés de todos los participantes y la valoración positiva que ellos mismos han realizado de su aprendizaje.

Para concluir esta primera fase, se les ha ayudado a elaborar un CV, con el correspondiente escaneado de documentos, y se están valorando los programas más adecuados para continuar la formación de cada uno, orientados a la tramitación del arraigo socioformativo.

La segunda fase se desarrollará en 2026 y se extenderá a nuevos usuarios, además de dar continuidad a los que ya han participado. Se ofrecerá a cada uno un itinerario individualizado, para continuar con su formación y/o inclusión laboral de acuerdo a su perfil y a sus intereses, ya sea mediante formación reglada, certificados de profesionalidad en sectores específicos, cursos de capacitación del propio Ayuntamiento, formación ocupacional con entidades sociales, programas mixtos de formación y empleo o de autoformación online.

Esta segunda fase está interrelacionada con la anterior y ambas están vinculadas al objetivo de facilitar la integración de la persona.