El Ayuntamiento de Zaragoza rebaja a 23 días el periodo medio de pago a proveedores

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans - DANI MARCOS

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue agilizando los pagos a sus proveedores y ha cerrado el tercer semestre de 2025 con un periodo medio de pago a proveedores (PMP) de 23,13 días, un plazo que estima "de récord" puesto que se trata de una de las mejores cifras del registro histórico del mes de septiembre.

Ello supone un avance de dos días respecto a la misma fecha del año anterior (25,33 días) y que reduce en un 30% el periodo máximo legal, que es de 30 días.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha declarado que este indicador refleja los buenos resultados de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Zaragoza y es una herramienta óptima para colaborar con el tejido productivo local.

"Las pymes, los comerciantes y autónomos, que son el motor de nuestra economía, necesitan que la administración sea lo más ágil posible en la ejecución de los pagos, porque esto condiciona, en buena medida, su sostenibilidad financiera y su buen funcionamiento", ha explicado.

Zaragoza ha logrado mejoras muy notables en el periodo medio de pago a proveedores a lo largo de los últimos años.

En 2015, este marcador llegó a alcanzar los 43 días, muy por encima del límite legal. Desde septiembre de 2019 (39,70 días), la evolución ha sido positiva, situándose siempre por debajo de los 30 días.

En particular, este mes de septiembre se ha cerrado con el mejor dato de los últimos tres años, a estas alturas del calendario, y el segundo mejor de los últimos siete.

Esta mejora en el periodo medio de pago a proveedores se enmarca en la situación saneada de las cuentas municipales, con el mayor Presupuesto de la historia del Ayuntamiento, la presión fiscal en mínimos y con una senda de reducción de deuda que supera ya el 33% desde 2019.