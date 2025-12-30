El Ayuntamiento de Zaragoza recibe 3.000 cajas de uvas de Mercazaragoza para celebrar Nochevieja en la plaza del Pilar

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, recibe las 3.000 bolsas de uvas de la Nochevieja. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha recibido este lunes el envío de 3.000 cajas, cada una con doce uvas, donadas por Mercazaragoza para la celebración de Nochevieja en la plaza del Pilar.

Un año más, el consistorio ha organizado esta cita ciudadana para entrar en 2026 con música y fuegos artificiales. También se incluye el reparto de las tradicionales frutas que forman parte de una colaboración con la plataforma logística agroalimentaria.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha anunciado que este año, la donación que hace habitualmente Mercazaragoza, viene con un formato nuevo "en forma de reloj".

Las 36.000 uvas se almacenarán y custodiarán en la propia sede del consistorio, y este miércoles, 31 de diciembre, una hora antes de las campanadas, se repartirán en el zaguán de la casa consistorial.

El Ayuntamiento de Zaragoza prevé que miles de personas se reúnan en Nochevieja, en la plaza del Pilar para celebrar el cambio de año y brindar por el 2026.

"El año pasado fueron más de 8.500 personas las que se acercaron a dar la bienvenida al año nuevo frente al Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar". Fernández también ha explicado que Zaragoza es "un destino turístico que se incrementa", y por eso ha confiado en que si el tiempo acompaña, se supere esta cifra.

MÁS PROGRAMACIÓN

Para este año, la Orquesta Bacanal será la encargada de poner música desde las 23.00 horas. Sus canciones sonarán hasta las 23.45 horas, momento en el que se producirá la pausa en la que, a través de la megafonía, las campanadas acompañarán a los presentes en el cambio al 2026.

El reloj del Ayuntamiento de Zaragoza será el protagonista del cambio de año, el cuál ya ha sido revisado, y está "en perfecto funcionamiento", ha aseverado Sara Fernández.

Unos segundos después comenzará el espectáculo pirotécnico que celebrará la entrada en el nuevo año. Tras los fuegos artificiales, la Orquesta Bacanal reanudará su programación, con música para todos los gustos y edades hasta las 02.00 horas.

Una vez más, la bienvenida al nuevo año desde la plaza del Pilar se transmitirá en directo a través de Aragón TV.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza situará un espacio seguro en la plaza del Pilar entre las 23.00 y las 02.00 horas, ubicado en los soportales del Ayuntamiento. Allí, todas las personas podrán recibir información y solicitar asesoramiento y atención especializada si fuera necesario.

La consejera municipal ha añadido que, desde la institución, esperan que solamente sea un punto informativo y de concienciación y que se empiece el año 2026 "sin ningún incidente y solamente con celebración".